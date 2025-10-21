Estudantes-atletas de Rondônia ganham medalhas na categoria atletismo adaptado em competição nacional

Publicada em 21/10/2025 às 11h44
Três estudantes garantiram medalhas na modalidade arremesso de peso, pela categoria atletismo adaptado dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2025, no sábado (18). Os jogos estão acontecendo na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Nessa categoria, os estudantes conquistaram medalhas em diferentes séries classificatórias: na série Bronze, Rian Gustavo, de Ariquemes e Ana Paula, de Cabixi, conquistaram medalha de prata; e, na série Prata, o destaque foi para a aluna Micaelly Lorayne Azevedo, de São Francisco do Guaporé, que também conseguiu a medalha de prata.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a prática esportiva escolar reforça o protagonismo dos jovens atletas e promove oportunidades em competições nacionais, destacando o papel social do esporte. “Esses resultados mostram o quanto o esporte escolar é capaz de desenvolver o potencial dos estudantes, independente de suas dificuldades”, evidenciou.
A conquista dos estudantes é resultado do trabalho em conjunto e serve de inspiração
As conquistas são resultados do trabalho da professora e técnica Nara Holanda Rocha, de Cabixi; e do técnico Rafael Marques, do Distrito de Nazaré, no Baixo Madeira, que destacou que a conquista dos estudantes é resultado de um trabalho em conjunto e serve de inspiração para atletas que ainda não conseguiram competir na fase nacional.
“Essas conquistas incentivam os estudantes a se esforçarem para estar no nacional no próximo ano. Isso mostra que o esporte motiva, que eles acreditam que podem mais, que a deficiência não os impede de praticar esportes ou de conhecer outras culturas”, disse o técnico Rafael Marques.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, ressaltou a importância do incentivo às modalidades adaptadas. “Cada medalha representa o esforço dos alunos, técnicos e professores que acreditam na educação inclusiva e no poder transformador do esporte.”
JOGOS ESCOLARES
Os Jogos Escolares de Rondônia (Joer) são a porta de entrada para o JEBs, principal evento nacional do desporto escolar, na faixa etária de 12 a 14 anos. Nesta edição, as modalidades incluem futsal, ginástica rítmica, natação, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol, atletismo, atletismo adaptado, badminton, ciclismo, ciclismo virtual, judô, taekwondo, basquete, handebol, ginástica artística, karatê, wrestling e xadrez. Os jogos seguem até o dia 28 de outubro.
Fotos: Sarah Gárcia
