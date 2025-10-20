Estudantes-atletas de Rondônia conquistam novas medalhas no segundo bloco dos JBSs 2025

Publicada em 20/10/2025 às 14h12
A delegação rondoniense segue colecionando conquistas no segundo bloco dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2025, realizados em Uberlândia. Na sexta-feira (17), estudantes-atletas do estado garantiram medalhas em diferentes modalidades individuais, demonstrando evolução técnica e dedicação nas competições nacionais.
No taekwondo, a jovem Alice Cristine, de 13 anos, conquistou a medalha de prata na série prata, após eliminar adversárias de escolas tradicionais do taekwondo brasileiro, incluindo representantes de Goiás e Santa Catarina. No judô, Vitchenzo Lima, de 14 anos, brilhou ao conquistar o ouro na série prata, enquanto Samuel Montreuil, garantiu o bronze na mesma categoria.
A ginástica rítmica teve um feito inédito: a atleta Kiara Carvalho, de Vilhena, tornou-se a primeira rondoniense a conquistar uma medalha individual na modalidade. Além da conquista histórica, a equipe de Rondônia também garantiu o bronze na série bronze por equipe, marcando o avanço técnico da ginástica rítmica escolar no estado.
Já Nicolly Oliveira, do município de Ariquemes, conquistou o ouro na série bronze na prova de lançamento do disco, ampliando o número de medalhas da delegação rondoniense. O arremesso que garantiu a vitória foi destaque entre as competidoras: a estudante-atleta de Ariquemes alcançou a marca de 28 metros e 43 centímetros, considerada a quarta melhor de toda a competição. Apesar de não ter ido bem na classificatória, o que a levou para a série bronze, a atleta se superou na final.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o valor dessas conquistas para o esporte escolar mostram o quanto os estudantes estão comprometidos e o quanto o governo do estado acredita no poder transformador do esporte, investindo em políticas de incentivo à prática esportiva. “Cada medalha representa esforço, disciplina e superação”, evidenciou.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, ressaltou que “o esporte escolar tem proporcionado novas oportunidades para nossos alunos e fortalecido o vínculo entre escola, família e comunidade. Esses resultados são fruto de um trabalho conjunto que valoriza o talento e o potencial dos nossos jovens.”
