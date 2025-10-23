Estudante de São Francisco do Guaporé conquista a medalha de Bronze no karatê, em Uberlândia

Publicada em 23/10/2025 às 08h26
Na quarta-feira (22), a estudante-atleta Gabriela Schumacker, de 14 anos, conquistou a medalha de bronze na Série Prata na modalidade de karatê durante os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), realizados na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. A estudante é natural de São Francisco do Guaporé, e estuda na escola Campos Sales.
O professor e técnico, André Varisco, salientou o valor da conquista. “É uma experiência única, porque a Gabi já participou em outro ano, e não conseguimos medalha. Mas esse ano, com esforço e dedicação, conseguimos a medalha de bronze na Série Prata. É uma grande conquista, não só para ela, como para o município e para o estado também.’’
Atleta Gabriela Schumacker em ação nos Jogos Escolares Brasileiros
A jovem atleta evidenciou seu esforço na competição e destaca a importância do apoio do governo do estado. “Foi uma conquista que eu realmente mereci. Treinei bastante, participava de todos os treinos, marcava treinos extras e me comunicava com os senseis. O investimento da Seduc é fundamental. Esse apoio do governo ajuda muito quem não teria condições de competir em uma fase nacional, trazendo mais reconhecimento para os atletas. No geral, é uma experiência muito positiva.”
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos da gestão estadual no atletas rondonienses desenvolve disciplina, talento e cidadania, além de projetar o estado em competições nacionais e internacionais.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Batista, enfatizou o valor da conquista de Gabriela. “Esse resultado evidencia o valor do esporte no desenvolvimento pessoal e educacional dos jovens, além de inspirar outros estudantes a se dedicarem e explorar seu potencial.”
JOER
Os Jogos Escolares de Rondônia (Joer) são a porta de entrada para o JEBs, principal evento nacional do desporto escolar na faixa etária de 12 a 14 anos. Nesta edição, as modalidades incluem futsal, ginástica rítmica, natação, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol, atletismo, atletismo adaptado, badminton, ciclismo, ciclismo virtual, judô, taekwondo, basquete, handebol, ginástica artística, karatê, wrestling e xadrez. Os jogos seguem até o dia 28 de outubro.
