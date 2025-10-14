Estudante de 13 anos conquista o primeiro bronze para Rondônia nos JIR 2025

Publicada em 14/10/2025 às 09h08
A competição, que ocorre de 5 a 28 de outubro, é considerada a principal disputa escolar do país na faixa etária de 12 a 14 anos, em diversas modalidades esportivas. A estudante Letícia Tajino, de 13 anos, de uma escola particular de Porto Velho, conquistou a primeira medalha de bronze para Rondônia nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) 2025, realizados em Uberlândia (MG).
O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), garante a participação dos estudantes rondonienses com o custeio de passagens terrestres e aéreas, hospedagem e alimentação em Porto Velho para os participantes oriundos do interior do estado, além do pagamento de diárias a professores, técnicos e dirigentes. O investimento reforça o compromisso do governo de Rondônia com o incentivo ao esporte escolar e à formação integral dos estudantes.
Em sua primeira participação nacional, Letícia destacou-se no tênis de mesa, conquistando o bronze na série bronze. Emocionada, a atleta agradeceu o apoio recebido: “Agradeço a Deus, aos meus pais, à minha família e à minha irmã por todo apoio. Estou com muita saudade deles e estou muito feliz. É uma honra medalhar por Rondônia num evento esportivo nacional. Sei que não é fácil estar aqui, é muito gratificante pra mim”, declarou a estudante.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que o resultado reflete o empenho dos jovens atletas e o investimento do estado. “Cada medalha representa o esforço dos nossos estudantes, o apoio das famílias e o compromisso do governo em garantir oportunidades que transformam vidas por meio da educação e do esporte”, ressaltou.
A secretária de Estado da Educação, Albaniza Oliveira, comemorou o resultado e reforçou o papel da rede estadual na formação esportiva. “Cada estudante que viaja leva consigo o resultado de um trabalho coletivo de incentivo à prática esportiva nas escolas. Essa medalha é motivo de orgulho para todo o estado e nos motiva a seguir ampliando o incentio ao esporte escolar”, afirmou.
JEBs 2025
Os Jogos Escolares de Rondônia (Joer) são a porta de entrada para que os estudantes participem da fase nacional, os Jogos Escolares Brasileiros, promovidos pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE). Nesta edição, as modalidades incluem futsal, ginástica rítmica, natação, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol, atletismo, atletismo adaptado, badminton, ciclismo, ciclismo virtual, judô, taekwondo, basquete, handebol, ginástica artística, karatê, wrestling e xadrez. O primeiro bloco de competições teve início na terça-feira (7) e segue até segunda-feira (13).
