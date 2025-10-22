Estudante-atleta do Irã conquista medalha de bronze para Rondônia nos JEBS 2025

Publicada em 22/10/2025 às 14h14
Na terça-feira (21), o jovem atleta Mahdi Habibi, de 14 anos, garantiu o 3º lugar na modalidade Wrestling, na categoria Estilo Livre até 52 kg, durante os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), realizados em Uberlândia, Minas Gerais. O atleta é estudante da escola Gonçalves Dias, em Ji-Paraná, e se classificou para a fase nacional após se destacar nos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), promovido pelo governo de Rondônia.
A técnica responsável pela modalidade wrestling, Pâmella Cecílio, destacou o avanço do atleta no esporte olímpico desde sua chegada ao estado. “Ele veio para Rondônia e está contribuindo de uma maneira maravilhosa, motivando até os próprios atletas do wrestling rondoniense com sua qualidade técnica, postura, conhecimento e experiência. Isso é incrível para Rondônia, pois coloca o estado em evidência em um esporte que antes não alcançava esse nível de destaque.”
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a conquista do estudante é um exemplo de superação e dedicação. “Sua conquista mostra a força do esporte e o potencial dos jovens que escolhem Rondônia para crescer”, evidenciou.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, ressaltou a conquista do atleta nos Jogos Escolares Brasileiros. “Essa medalha representa o resultado de um trabalho contínuo de incentivo ao esporte escolar no estado. A participação de estudantes como Mahdi reforça o papel da escola como espaço de formação integral, onde o esporte contribui para o desenvolvimento pessoal, social e educacional dos jovens rondonienses.”
HISTÓRIA
Originário de um país reconhecido pela excelência no Wrestling, Mahdi Habibi chegou ao Brasil junto de seus irmãos há 10 meses trazendo consigo a experiência e o amor pela modalidade. Em Rondônia, deu continuidade à tradição esportiva iraniana ao treinar com seu tio e demonstrou todo o seu potencial ao garantir o bronze nos Jogos Escolares Brasileiros. Somando-se a esta vitória, o estudante agrega duas aparições no pódio em competições de nível nacional em solo Brasileiro, com apenas 14 anos.
