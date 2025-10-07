Especulações sobre Eleições 2026 ganham espaço, MDB, PT e PDT estariam fechados para 2026, Confúcio vai à reeleição e Acir disputará o Governo de Rondônia

Publicada em 07/10/2025 às 14h00
Candidatos – Especulações são muitas sobre candidatos que estão inelegíveis e que terão condições de concorrer às eleições gerais de outubro do próximo ano, quando não serão reeleitos e eleitos somente prefeitos, vices e vereadores. As eleições municipais foram realizadas em outubro de 2024 e os vencedores (reeleitos e eleitos) estão ocupando o cargo desde janeiro deste ano com mandato até dezembro de 2028, ou talvez mais um, devido às mudanças que deverão ocorrer já a partir das eleições de 2026 no processo eleitoral. Os questionamentos são muitos, mas a inelegibilidade do ex- (prefeito, governador, senador) Ivo Cassol, do PP, segundo os mais conceituados analistas políticos de Rondônia, seria, por enquanto, definitiva. Não seria o caso de outros políticos.
Eleições II – O ex-deputado federal Natan Donadon (União), em contato com a coluna afirmou, que está elegível para as eleições de outubro do próximo ano e que já pilota uma pré-campanha à Câmara Federal. O domicílio eleitoral de Natan é Vilhena, principal cidade do Cone Sul, uma das regiões de maior produção de soja, café e cacau em Rondônia. A Família Donadon é tradicional na região e hoje, o Cone Sul tem somente três políticos com mandato, Rosângela, (União-Vilhena) deputada estadual no terceiro mandato consecutivo, Ezequiel Neiva (União-Cerejeiras), também no terceiro mandato e o senador Jaime Bagattoli (PL), de Vilhena, que exerce o primeiro mandato. Natan vem trabalhando sua pré-candidatura e espera conseguir uma das oito vagas à Câmara Federal nas eleições gerais do próximo ano com muitas chances de sucesso.
Governador? – Quem acompanhou o encontro regional do grupo Caminhada Esperança, liderado pelo ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT, em Ji-Paraná, no sábado (4), pode notar mudanças no comportamento de alguns políticos, sobre as Eleições 2026. Acir está inelegível, mas argumentou, que seus advogados garantiram, que ele terá condições de concorrer nas Eleições 2026, pois estará elegível a partir de 26 de fevereiro do próximo ano. A princípio Acir estaria trabalhando uma pré-candidatura ao Senado, mas deixou transparecer em emotivo pronunciamento no Caminhada Esperança, que não estaria descartada uma investida à sucessão estadual. Não é segredo, que o projeto político de Acir sempre foi governar Rondônia.
Governador? II – Eleito em 2000 prefeito de Ji-Paraná, Acir assumiu o cargo em janeiro de 2001 e realizou um ótimo trabalho no comando do município, mas deixou o cargo em 2002 para disputar o Governo do Estado, que sempre foi seu objetivo político. Ficou na terceira colocação e o vice, Leonirto Rodrigues, o Nico, que assumiu em seu lugar realizou uma administração desastrosa. Acir foi muito criticado, na época. Tentou ser governador em mais duas oportunidades, não conseguiu. Apesar de eleger-se senador da República, cargo da maior importância no sistema político nacional, Acir sempre quis, e pretende, governar Rondônia, onde chegou um menino, constituiu família e ampliou as atividades da Eucatur (empresa de transporte coletivo interestadual), fundou o jornal Diário da Amazônia (1993) e tem a concessão da Rede TV em Rondônia, além de outras empresas não menos importantes. Acir trabalha a pré-candidatura ao Senado, mas não está descartada uma candidatura a govenador.
Confúcio/Acir – Com as possibilidades reais, que ficou evidente no Caminhada Esperança em Ji-Paraná, inclusive com a presença do senador Confúcio Moura, presidente regional do MDB, de Acir ser candidato à sucessão estadual com apoio do MDB e PT, já temos novidades para o quadro sucessório das eleições do próximo ano. Confúcio disputaria a reeleição ao Senado, Acir a governador e a ex-senadora Fátima Cleide, do PT, a deputada federal. Ela foi a quinta mais bem votada (28.409 votos) a deputada federal em 2022, não sendo eleita devido a legenda. Assim o grupo de centro-esquerda teria uma nominata das mais respeitáveis na disputa pelo Governo do Estado, um nome forte â Câmara Federal, e aos dois cargos ao Senado, hoje ocupados por Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidente regional do PL e que deverá disputar a reeleição. Ficou bem evidente, que hoje, Acir comanda uma candidatura ao Senado, mas na realidade o objetivo é enfrentar a sucessão estadual. Quem viver verá...
Respigo
Hoje (7) o ex-deputado estadual Zequinha Araújo esteve participando do programa Os Titãs da Comunicação na Rádio Antena FM, de Porto Velho (e mais uma rede de 10 emissoras pelo interior do Estado), comandado pelo radialista Dirceu Fernandes e o jornalista Nilton Salina. Zequinha falou sobre sua vida pública nas passagens pela câmara de vereadores de Porto Velho e Assembleia Legislativa (Ale) +++ Zequinha está se preparando para disputar as Eleições Gerais de 2026. Ele pretende retornar a Ale-RO se preparando para disputar para uma das 24 vagas que estarão em disputa em outubro do próximo ano +++ Muitas reclamações sobre o atendimento na Policlínica Ana Adelaide, de Porto Velho. Na noite de segunda-feira (6), a triagem, segundo as pessoas que estiveram na Ana Adelaide na noite de segunda-feira (6) era feita de forma rápida, pois normalmente as pessoas estão em situação de emergência, mas o atendimento muito moroso +++ Seria falta de médicos plantonistas? O Tribunal de Contas (TC) que realizar incursões fiscalizando poderia checar como está o atendimento e saber de o motivo da demora, pois quem procura uma policlínica ou posto de saúde precisa de atendimento rápido +++ O chororô da torcida do São Paulo, após a virada do Palmeiras, que perdia o primeiro tempo por 2x0 e virou no segundo para 2x3, criticando a arbitragem, até que não foi exagerada. Mas junto aos torcedores do Flamengo é uma chiadeira geral, só porque perderam a posição de líder do Brasileirão, para o Verdão +++ Ambos têm o mesmo número de pontos ganhos (55) e o Mengão tem um jogo a mais que o Palmeiras.
