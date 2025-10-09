Escola Francisco dos Santos em Monte Negro será revitalizada com recurso viabilizado por Ezequiel Neiva

Publicada em 09/10/2025 às 10h57
A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisco dos Santos, localizada na Linha 35, zona rural de Monte Negro, será completamente reformada. O investimento de R$ 1.159.238,05 foi viabilizado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (UPB) junto ao Governo de Rondônia, atendendo pedido do ex-vereador Joab Alves.
A obra prevê melhorias significativas em toda a estrutura da escola, incluindo troca do telhado, substituição do piso, reformas na sala dos professores e na cozinha, além de uma reestruturação no layout da unidade, com a mudança da secretaria da escola para facilitar o acesso da comunidade.
Para a professora Andreia Pereira, que atua há 12 anos na escola e é moradora da comunidade, a reforma representa uma conquista histórica. “Para nós aqui da comunidade é muito importante ver a evolução da escola. Quando tudo começou, enfrentamos muitas dificuldades. Hoje, com essa reforma, teremos uma estrutura melhor, que vai impactar tanto nosso trabalho como professores quanto a aprendizagem dos alunos”, ressaltou.
A educadora também compartilhou seu vínculo pessoal com a instituição. “Tenho filhos que estudaram aqui, e ainda tenho uma filha na escola. É gratificante ver que há pessoas que se importam com nossa realidade, com os profissionais e com os alunos. Isso mostra um olhar sensível do deputado Ezequiel Neiva com a educação do campo”, completou.
A diretora da escola, Neucilene da Silva Lima, também comemorou a conquista e destacou os benefícios que a obra trará para toda a comunidade escolar. “Esse recurso já está em conta. Estamos aguardando apenas a finalização do processo licitatório para dar início às obras. Vamos trocar o telhado, o piso, reformar a sala dos professores e a cozinha. A secretaria será realocada para a frente da escola, facilitando o atendimento à comunidade. Será uma verdadeira reviravolta aqui na escola”, afirmou.
Neucilene também agradeceu o empenho do deputado Ezequiel Neiva, do prefeito Ivair Fernandes e da secretária de Educação do município, Gilvania Ferreira, que atuaram diretamente para que os recursos fossem destinados à escola. “O resultado final vai deixar todos mais felizes: alunos, professores e toda a equipe. Teremos salas mais organizadas, a parte elétrica será trocada e o ambiente será muito mais agradável para o ensino e aprendizagem”, concluiu a diretora.
O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou que a ação em Monte Negro é parte de um compromisso maior com a valorização da educação pública. “Recebemos a demanda da escola e percebemos a urgência da situação. Junto com o prefeito Ivair, buscamos garantir esse investimento para melhorar a qualidade do ensino na região. É gratificante saber que esse recurso vai chegar diretamente na ponta, beneficiando quem mais precisa”, frisou o parlamentar.
