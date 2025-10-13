Equipe jaruense de xadrez conquista o terceiro lugar nos JIR 2025

Publicada em 13/10/2025 às 16h17
A cidade de Jaru estreou com destaque nos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), marcando sua primeira participação na história da competição, na modalidade de xadrez.
Realizada no último final de semana em Ji-Paraná e organizada pela Federação Rondoniense de Xadrez (FRX), a competição reuniu representantes de diversas cidades do Estado, e entre elas, a equipe jaruense, que alcançou o terceiro lugar geral na categoria.
Ao longo de sete rodadas disputadas em Ji-Paraná, com partidas que tiveram duração máxima de duas horas, os atletas mantiveram um desempenho constante, demonstrando disciplina, raciocínio estratégico e espírito competitivo.
Com essa estreia vitoriosa, Jaru firma-se como uma nova força emergente no cenário enxadrístico rondoniense.
O resultado simboliza não apenas um marco esportivo para o município, mas também o potencial de crescimento de uma equipe que, mesmo em formação inicial, demonstrou capacidade técnica e determinação suficientes para conquistar o pódio e projetar o nome de Jaru entre os melhores do Estado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!