Publicada em 16/10/2025 às 09h31
A Equipe Inside Muay Thai, liderada pelo treinador Ibson Mouzinho (Grau Preto), viajou ao Distrito Federal para disputar o Campeonato Brasileiro de Muay Thai, considerado o maior torneio da modalidade no país. O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Boxe Tailandês (CBMT-BT) e reúne atletas de diversos estados, conhecidos pelo alto nível técnico e competitivo.
Representando o município de Jaru e o estado de Rondônia, os atletas David Batista e Darcy Ferreira Neto serão os responsáveis por subir ao ringue e buscar um resultado inédito para a equipe. Segundo o treinador, a Inside Muay Thai é a única academia rondoniense presente nesta edição. “Sentimo-nos honrados em representar nosso estado e mostrar o potencial do esporte local”, destacou Mouzinho.
O Campeonato Brasileiro é uma das principais vitrines do Muay Thai nacional e serve como seletiva para o Campeonato Mundial de 2026, que acontecerá na Alemanha. Os campeões da competição integrarão a seleção brasileira que representará o país no torneio internacional.
A equipe jaruense chega motivada pelos resultados obtidos em 2024, quando Ibson Mouzinho conquistou o 2º lugar no Festival Nacional e o 3º no Campeonato Brasileiro, enquanto um de seus alunos também ficou em 3º lugar no Festival Nacional. Naquele ano, o atleta chegou a ser convocado para o Mundial da Tailândia (2025), mas optou por não competir.
Em 2025, o grupo retorna com nova energia e preparação intensiva, determinado a trazer o título para Rondônia. “Estamos com mais força e foco do que nunca. Darcy e David vêm acumulando vitórias em eventos regionais e estão prontos para competir entre os melhores do país”, afirmou o treinador.
Mouzinho também agradeceu o apoio de amigos e empresas locais que ajudaram a viabilizar a participação da equipe. “Mesmo representando o estado e o município, seguimos com recursos próprios e o suporte de quem acredita em nosso trabalho. Sem essa rede de apoio, não seria possível chegar até aqui”, disse o técnico, citando os parceiros Ciafitnes, vereadora Suhelen Fernanda, Impacto Solar, Sthettic Center, Galpão Jaru, LL Conveniência e Distribuidora Corujão.
Para informações sobre aulas e treinamentos da Equipe Inside Muay Thai Jaru, o contato é (69) 99213-3577
Com informações do site A Noticia Mais
