Entrega de Uniformes para Jogos Intermunicipais com presença de Vanderlei Luxemburgo

Publicada em 10/10/2025 às 08h12
Nesta sexta-feira (10), às 10h, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, participa da entrega oficial dos uniformes fornecidos pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), para os atletas que representarão a cidade nos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR). O evento contará com a presença ilustre do renomado técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo, conhecido por sua trajetória vitoriosa no futebol brasileiro, incluindo passagens pela Seleção Brasileira e múltiplos títulos nacionais.
Luxemburgo aproveitará a ocasião para conversar com os jovens atletas, incentivando o esporte local e compartilhando sua experiência como um dos maiores técnicos do país, que já conquistou a Copa América e cinco vezes o Campeonato Brasileiro.
📍 Serviço:
📝 Pauta: Entrega de uniformes para Jogos Intermunicipais com a presença de Vanderlei Luxemburgo
📅 Data: 10 de outubro (sexta-feira)
🕙 Horário: 10h
📍 Local: Vila Olímpica Chiquilito Erse
🚩 Endereço: Av. Amazonas, 6435 - Cuniã
🎤 Sugestão de entrevistas: Léo Moraes – prefeito de Porto Velho; Paulo Moraes Junior - secretário municipal de turismo, esporte e lazer (Semtel); Vanderlei Luxemburgo – técnico de futebol; atletas beneficiados
