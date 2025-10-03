Entrega de kits Recicla Rondônia em Jaru, deputado e família mantidos reféns em sequestro, candidato à sucessão estadual na busca de partido

Publicada em 03/10/2025 às 11h30
Recicla – O projeto Recicla Rondônia, do Governo do Estado, desenvolvido pela Secretaria da Mulher, da Família da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), comandada pela Primeira Dama Luana Rocha, cumpriu mais uma etapa do programa em Jaru com a entrega de kits de equipamentos de proteção individual (EPIs), a 19 profissionais, que atuam na coleta seletiva no município. O projeto da Seas visa a valorização e proteção dos trabalhadores do setor. A meta é distribuir 2 mil kits no Estado e, mais de 200 pessoas já foram beneficiadas. Segundo o governador Marcos Rocha (União), o projeto, além de proteger o meio ambiente, fomenta empregos, além da reutilização do que seria descartado. Para Luana Rocha, “os equipamentos protegem contra cortes, infecções, exposição a substâncias nocivas e condições climáticas extremas”. O kit é composto de máscaras Respiratória (6), avental AVC forrado, abafador de ruídos, protetor auricular tipo concha, óculos de segurança (2), calças de brim (2), colete sinalizados faia refletiva florescente, camiseta manga longa, botina de segurança, luvas anticorte (2) e chapéu árabe.
Outubro Rosa – Na segunda-feira (6) a deputada federal e presidente estadual do PP participará de solenidade no Hospital de Amor, em Porto Velho, alusiva ao Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama, que atinge diretamente às mulheres. O encontro tem como finalidade chamar a atenção para a importância da realização dos exames preventivos e do diagnóstico precoce. A solenidade ocorrerá a partir das 8h30 no auditório do Hospital de Amor, localizado em Porto Velho, às margens da BR 364, no trecho entre a Capital de Rondônia e Candeias do Jamari. A deputada Sílvia Cristina destina a maior parte de suas emendas parlamentares na área de saúde, inclusive mantém unidades de controle e combate ao câncer em Porto Velho, Ji-Paraná e Vilhena.
Sequestro – O combate e controle à violência precisa – e deve – ser revisto pelas autoridades em Rondônia. Hoje (3) pela manhã a residência do deputado estadual Jean Mendonça (PL) em Pimenta Bueno, foi invadida por marginais com a família ficando refém durante cerca de 1h30h. Graças a negociações das polícias (Civil e Militar) os marginais se entregaram e tudo acabou bem, graças a Deus. A cobrança de as autoridades não ocorre somente, porque envolveu um deputado e sua família, mas a violência e a criminalidade continuam crescentes em Rondônia, seja na capital ou no interior e preocupa. Hoje, mesmo com as pessoas trancadas em casa, cerca elétrica, cachorros, cadeados em portão as pessoas não se sentem seguras. Sair às ruas, mesmo com carro ou motocicleta a temeridade é a mesma. Esta semana, além do episódio com o deputado Jean Mendonça também ocorreram invasões de casas em Cacoal, Espigão do Oeste, e Pimenta Bueno, onde um cidadão foi rendido, após abrir o portão para sair.
Governador – As eleições gerais que reelegerão e elegerão presidente da República, governadores e respectivos vices, duas das três vagas ao Senado dos Estados e Distrito Federal, hoje ocupadas por Marcos Rogério e Confúcio Moura, presidentes regionais do PL e MDB, respectivamente, Câmara Federal e Assembleias Legislativas estão a exatamente um ano, pois no dia 3 de outubro do próximo ocorrerá o primeiro turno. Em Rondônia a mobilização é enorme na disputa da sucessão estadual. O atual governador, Marcos Rocha (União) está no segundo mandato seguido, mas já formata a disputa por uma das duas vagas ao Senado. A briga maior é pelo cargo de governador, onde vários pré-candidatos estão escalados, alguns com partidos já definidos, como o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que preside o PSDB no Estado.
Governador II – Os pré-candidatos que já buscam parcerias, além Chaves, são vários, mas a posição do deputado federal mais bem votado (85.596 votos) no Estado, Fernando Máximo é o que chama mais atenção. Ele foi eleito pelo União Brasil, mas espera a janela eleitoral do próximo ano para buscar nova sigla partidária sem problemas com a Justiça Eleitoral. Nas eleições a prefeito de Porto Velho em 2024 ele foi descartado pelo partido, mesmo com condições de sucesso nas urnas. O UB optou por trazer a ex-vereadora de Porto Velho e ex-deputada federal Mariana Carvalho, que venceu o primeiro turno, mas foi derrotada por Leo Moraes, presidente regional do Podemos, no segundo. Máximo é um dos nomes expressivos para disputar a sucessão estadual, pois tem respaldo político-eleitoral para isso, inclusive trabalhou com afinco para Leo Moraes no segundo turno, mesmo tendo Mariana, do seu partido, na disputa. Não importa em qual partido se filiará, mas é um nome a ser considerado na disputa pelo Governo do Estado. Quem viver verá...
Respigo
Porto Velho completou 111 de fundação na quinta-feira (2), mas comércio e repartições públicas (federal, estadual e municipal) atenderam normalmente. Já bancos e lotéricas, não +++ Hoje somente os serviços essenciais, mas o comércio, principalmente nos bairros funcionaram ontem e funcionam normalmente hoje, assim como lotéricas e bancos +++ Dentro da programação dos 111 anos de fundação de Porto Velho ocorre a exposição de veículos antigos. A mostra está sendo realizada desde ontem e encerrada hoje (3) no Complexo Madeira-Mamoré +++ A organização é do Clube de Carros Antigos de Rondônia (Ccaro) e estão sendo expostos 30 veículos com mais de 25 anos de fabricação. Dentre eles Fusca, Chevette, Opala, Brasília, Vectra +++ Os palmeirenses vibraram com o empate sem gols entre Flamengo e Cruzeiro com o Maracanã lotado (mais de 72 mil pessoas) o maior público do campeonato na noite de quinta-feira (2). O Palmeiras é o segundo colocado (52 pontos), um jogo a menos que o Flamengo (55 pontos), que é o líder, e a dois do Cruzeiro (51 pontos), terceiro colocado.
