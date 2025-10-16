Entrega de cestas e kits da Corrida da Democracia começa nesta quinta-feira, 16

Publicada em 16/10/2025 às 10h00
A partir desta quinta-feira (16), das 9h às 17h, os inscritos na 3ª Corrida da Democracia já podem retirar seus kits de participação e realizar a entrega das cestas básicas na Escola do Legislativo (Elero), localizada ao lado da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), na rua Major Amarante, 390, bairro Arigolândia em Porto Velho.
Entrega do kit acontece na Elero, rua Major Amarante, 390, bairro Arigolândia, em Porto Velho (Foto: Emilly Cristina I Secom ALE/RO)
A entrega segue até o próximo sábado (18), e os organizadores alertam que não haverá retirada de kits no dia da corrida, marcada para domingo (19), às 6h30, em frente à sede da Alero, na Avenida Calama.
Para garantir o kit, os participantes devem entregar uma cesta básica contendo os seguintes itens: 5 kg de arroz, 2 kg de feijão, 2 kg de açúcar, 1 kg de farinha de trigo, 2 pacotes de macarrão, 1 litro de óleo e 1 pacote de café de 250g. Todos os produtos devem estar embalados em saco plástico transparente.
Foram realizadas 2.400 inscrições
As categorias Kid e PCD estão isentas da doação obrigatória, sendo a contribuição opcional.
Com 2.400 inscritos, entre atletas da elite, servidores públicos, público geral, melhor idade, kids e PCDs, a Corrida da Democracia integra as comemorações pelos 42 anos da Assembleia Legislativa de Rondônia, unindo esporte, solidariedade e cidadania.
Diversas categorias foram contempladas nesta terceira
A ação faz parte das celebrações que incluem também atividades sociais e esportivas voltadas à população, reforçando o compromisso da Casa de Leis com a promoção da saúde, da inclusão e do bem-estar da comunidade rondoniense.
Fotos: Arquivo I Secom ALE/RO
Comentários
Seja o primeiro a comentar!