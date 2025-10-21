Empreender é a bandeira de Sérgio Gonçalves; Cassol faz falta no processo eleitoral; Bolívia rompe com o socialismo

Publicada em 21/10/2025 às 09h46
Rodrigo Paz vence na Bolívia com a promessa de substituir socialismo por capitalismo para todos
CARO LEITOR, nascido em Santiago de Compostela, na Espanha, infância na Europa e herdeiro político do ex-presidente de centro-direita Jaime Paz Zamora, líder do histórico Movimento de Esquerda Revolucionária (MIR) que foi vice-presidente (1982-1984) e presidente da Bolívia (1989-1993), o ex-deputado, ex-vereador e presidente do Conselho Municipal de Tarija (capital do Departamento de mesmo nome) e prefeito da cidade, Rodrigo Paz, se elegeu presidente da Bolívia no último domingo (9) com 54% dos votos no segundo turno contra Jorge Tuto Queiroga. Durante toda a campanha, o presidenciável Rodrigo Paz pregou a promessa de substituir o socialismo por capitalismo para todos. Neste caso, ele chega ao principal espaço de poder na Bolívia com a promessa de desregulamentar a economia, mas sem descuidar dos mais pobres. Com a vitória de Rodrigo Paz na eleição da Bolívia, a direita passa a governar 5 dos 12 países da América do Sul e encerra quase 20 anos de governo socialista na Bolívia.
Poder
Após a vitória de Rodrigo Paz, a Bolívia será novamente governada pelos mesmos grupos de poder que dominavam o país antes da irrupção indígena na política. Já a esquerda reconheceu o resultado. Isso é democracia. Só a extrema-direita é que tem problemas em não aceitar resultados das urnas.
Parabenizou
O presidente Lula (PT-SP) parabenizou por carta o presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz, pela vitória no segundo turno das eleições realizadas no último domingo (19). Na carta, Lula reitera a prioridade de um bom relacionamento entre o Brasil e a Bolívia, bem como da cooperação em temas de interesses mútuos.
Encontro
Falando em interesses mútuos, o presidente Lula (PT-SP) deverá se encontrar com o presidente dos EUA, Donald Trump (Republicanos), no próximo domingo (26), na Malásia. O encontro vem sendo articulado há semanas por integrantes dos governos do Brasil e dos Estados Unidos.
Boulos
O presidente Lula (PT-SP) decidiu substituir o ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência, pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). Neste caso, Boulos ficará fora das eleições de 2026.
Representa
Para analistas, a nomeação do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) para Secretário-geral da Presidência representa uma estratégia do presidente Lula (PT-SP) para o fortalecimento de nomes que sejam “o futuro da esquerda brasileira”, principalmente pensando nas eleições de 2026.
Licença
Antes tarde do que nunca, mas precisamos comemorar a licença liberada pelo IBAMA para a Petrobras perfurar e explorar um poço exploratório no bloco FZA-M-059, localizado em águas profundas do Amapá, a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas e 175 quilômetros da costa, na Margem Equatorial brasileira.
Preço
A Petrobras reduziu o preço da gasolina em 4,9%. Porém, a redução do preço dificilmente chegará ao consumidor porque, em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) privatizou a BR Distribuidora, que atualmente se chama Vibra, como estratégia de reposicionamento de mercado.
Desconsiderada
O Instituto Real Time Big Data divulgou na sexta-feira (17) – amplamente divulgada na CNN – pesquisa para intenção de votos para governador em Rondônia nas eleições de 2026. A pesquisa pode ser desconsiderada quando inclui o ex-governador Ivo Cassol (PP-Rolim de Moura) e, estranhamente, exclui o vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil-Porto Velho), pré-candidato ao governo declarado.
Bandeira
O vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil-Porto Velho) vem ganhando conexão política com o segmento jovem por conta da sua principal bandeira, o empreendedorismo. Sérgio lançou um vídeo com uma empreendedora de empadinhas, o vídeo inspira pessoas que desejam se tornar empreendedoras.
Jovens
Existem vários estudos e pesquisas que mostram que os jovens da periferia alimentam o sonho de se tornarem empreendedores. Entretanto, jovens empreendedores da periferia enfrentam desafios como falta de acesso a capital, capacitação e formalização, mas também demonstram criatividade ao desenvolver soluções locais, como o exemplo da Rainha das Empadas.
Projeção
Não existe candidatura de vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito, existe sim, o lançamento de um nome para um cargo majoritário no sentido de ganhar projeção e, possivelmente, declinar e compor uma aliança.
Figurar
De olho em 2026, inelegível e sem comando partidário, o ex-governador Ivo Cassol (PP-Rolim de Moura) tenta se manter no cenário político especulando a filha Juliana Cassol como pré-candidata ao governo nas próximas eleições de 2026. Neste caso, Juliana deverá declinar para figurar como candidata a vice-governadora na chapa majoritária do PL.
Assumiu
O grande X da questão é que Juliana Cassol nunca disputou um cargo eletivo, apenas pode ser considerada influência digital por possuir 51,9 mil seguidores no Instagram. Lançada pelo pai, candidata a governadora, Juliana ainda não assumiu o papel de pré-candidata para os seus seguidores.
Transferir
Diferentemente de outros políticos nos quatro cantos do país, o ex-governador e ex-senador Ivo Cassol (PP-Rolim de Moura) já provou que não consegue transferir votos o suficiente para eleger aliados em disputas majoritárias, foi assim com João Cahulla, Ivone Cassol e Jaqueline Cassol.
Fora
É lamentável um político arrojado e da envergadura do ex-governador Ivo Cassol (PP-Rolim de Moura) ficar fora do processo eleitoral. Ivo ficou conhecido como gestor tocador de obras quando esteve à frente da Prefeitura de Rolim de Moura e do Governo de Rondônia.
Protagonismo
Nenhum dos filhos deverá assumir o protagonismo do pai, portanto, sem herdeiro político, o ex-governador Ivo Cassol (PP-Rolim de Moura) seguirá tocando suas empresas e à sombra de políticos nas disputas majoritárias e proporcionais. Com o tempo, cairá no esquecimento.
Herdeiro
Falando em herdeiro político, os ex-governadores Oswaldo Piana (PP-Porto Velho), Valdir Raupp (MDB-Rolim de Moura), Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) e José de Abreu Bianco (União Brasil-Ji-Paraná) passaram pelo Governo de Rondônia e não deixaram herdeiros políticos.
Inferno
O deputado estadual Jean de Oliveira (MDB-Porto Velho) passa por um inferno astral. Jean, por decisão cautelar da Justiça, foi suspenso do exercício da função de membro titular da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Rondônia.
Astral
Existem diversas maneiras para vencer o inferno astral. Primeiramente, vencer o ego e depois agir com paciência. Não se deixar levar pela negatividade ou impulsividade. Em seguida, focar em autocuidado, refletir sobre estratégias eficazes no sentido de resolver pendências e planejar o próximo ciclo com objetivos claros para se recompor no jogo do poder.
Cultura
Ligado à cultura, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) prestigiou e ajudou com emenda parlamentar a realização da 3ª Etapa do Campeonato de Bandas Marciais e Fanfarras que aconteceu no final de semana em Guajará-Mirim. Alan se destaca no apoio cultural a grupos folclóricos, quadrilhas juninas, bandas marciais e fanfarras no âmbito estadual.
Novatos
A Assembleia Legislativa de Rondônia poderá contar com três novatos. O primeiro nome é Célio Lopes e o segundo é do Dr. Benedito Alves, ambos foram candidatos a prefeito de Porto Velho nas últimas eleições. O terceiro nome é do médico Luiz Ferrari, que segue firme ampliando suas bases eleitorais.
Denúncias
A gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) atravessa um inferno astral. O Ministério Público (MP) e o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) analisam contratos, notas fiscais e processos licitatórios para contratação de shows musicais, após receberem denúncias de irregularidades.
Traque
O que era para ser uma bomba, parece ter sido um traque a denúncia do vereador Marcos Combate (Agir-Porto Velho) em coletiva à imprensa na tarde de ontem (20) para denunciar suposto superfaturamento e conluio no pregão eletrônico nº 027/2025 realizado pela EMDUR. Na coluna de amanhã, traremos detalhes do caso.
Sério
Falando sério, a sociedade boliviana votou por mudanças, mas sem rupturas drásticas. Rodrigo Paz, com a trajetória política fazendo oposição ao Movimento ao Socialismo (MAS), no poder desde 2005, prometeu durante sua campanha oferecer "capitalismo para todos" e acabar com o que chamou de "Estado tranca" — um Estado com muita burocracia que impede o desenvolvimento da economia.
