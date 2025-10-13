Emoção e tradição marcam a abertura dos Jogos Intermunicipais de Rondônia

Publicada em 13/10/2025 às 08h39
O Ginásio Gerivaldão foi tomado pela energia e emoção na noite de sexta-feira (10) durante a abertura oficial dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR 2025). O evento, promovido pelo governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), reuniu autoridades, atletas e o público em uma celebração marcada por apresentações culturais, homenagens e o lançamento do mascote oficial do JIR.
A cerimônia iniciou com apresentações artísticas, dois grupos de dança, uma equipe de ginástica rítmica e um grupo pop abriram o espetáculo, destacando a diversidade e o talento dos artistas rondonienses. Em seguida, o público conheceu o mascote oficial dos Jogos Intermunicipais de Rondônia, criado especialmente para simbolizar a alegria, união e o espírito esportivo que marcam o evento.
HISTÓRICO E SIMBÓLICO
Um dos momentos mais marcantes da noite foi o acendimento da tocha do JIR, realizado por João Bosco, conhecido como Branca, um veterano do esporte estadual que tem a trajetória entrelaçada com a história dos jogos. O servidor da Sejucel, que participou da primeira edição dos Jogos Intermunicipais em 1981, foi o responsável por conduzir a chama simbólica.
Com passagens como atleta e campeão em duas edições estaduais, além de três vice-campeonatos, ele representa a dedicação e a continuidade de uma geração que construiu o esporte rondoniense desde os primeiros passos do JIR até os dias atuais.
“Participar deste momento é reviver uma parte da minha vida. Eu vi o JIR nascer em 1981 e, hoje, estar aqui acendendo a tocha é uma emoção imensa. São mais de quatro décadas dedicadas ao esporte e à história desses jogos”, destacou João Bosco.
IMPACTO ECONÔMICO
Representando o governador Marcos Rocha, o secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, destacou que o JIR vai além das competições esportivas e tem papel fundamental no fomento econômico de Ji-Paraná e de todo o estado. “O JIR é mais do que um evento esportivo, ele movimenta a economia local, gera renda e fortalece o turismo em Ji-Paraná e nas cidades participantes. Quando o governo investe no esporte, também está fomentando o comércio, a hotelaria, o transporte e a cultura. É um ciclo de desenvolvimento que beneficia toda a população”, destacou Elias Rezende.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, em mensagem encaminhada ao evento, ressaltou o compromisso do estado com o fortalecimento do esporte como política pública de inclusão social. “O JIR é um símbolo da união dos municípios e do potencial do nosso povo. Cada atleta aqui representa esforço, superação e amor por Rondônia. O governo do estado tem investido para que o esporte continue sendo um instrumento de cidadania e oportunidade para todos”.
ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA
A fase final do JIR 2025 reúne delegações de diversas regiões do estado, com disputas em modalidades coletivas e individuais. Ji-Paraná, cidade-sede da primeira edição em 1981, volta a ser o centro das atenções esportivas de Rondônia. O secretário da Sejucel, Paulo Higo, destacou o esforço conjunto das equipes para garantir uma abertura à altura da tradição dos jogos. “Estamos felizes em realizar um evento que representa o espírito esportivo e o orgulho rondoniense. A abertura do JIR foi pensada para emocionar e valorizar quem construiu essa história. O objetivo é dar continuidade a esse legado e proporcionar aos atletas a melhor experiência possível”.
MASCOTE OFICIAL
Durante a apresentação do mascote oficial, a criadora Aracelia Rodrigues, explicou a inspiração por trás da escolha do personagem, que carrega o símbolo da fauna amazônica e da identidade rondoniense. “Como o nosso Complexo Palácio Rio Madeira tem nomes de rios, esse mascote também precisava nascer dessas águas. E foi assim que surgiu esse peixe tão simbólico, o tambaqui. Hoje ele é exportado de Rondônia para o mundo, sendo destaque até na Flórida, graças às ações e incentivos do governo do estado. Espero que esse mascote leve consigo a identidade e o orgulho de ser rondoniense. Ideias simples, quando feitas com amor e dedicação, podem se transformar em algo muito maior. Apresento a vocês o Tambajir”, declarou Aracélia, ao revelar o mascote ao público.
A secretária-adjunta da Sejucel, Letícia Batista, que também é esportista, salientou o carinho e a dedicação da equipe na organização da cerimônia, “Tudo foi feito com muito carinho e amor na abertura dos jogos”, resumiu Letícia, destacando o comprometimento de todos os servidores envolvidos.
INTEGRAÇÃO E FUTURO
Com a abertura oficial concluída, as competições seguem até o fim do mês em Ji-Paraná, movimentando o cenário esportivo, econômico e cultural da região. Milhares de pessoas devem acompanhar as disputas, torcendo pelos representantes de cada município.
O JIR 2025 reforça o compromisso do governo de Rondônia em promover políticas públicas de incentivo ao esporte e ao desenvolvimento social, fortalecendo a integração entre os municípios e revelando novos talentos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!