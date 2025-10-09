Emenda do Deputado Delegado Camargo garante veículo zero quilômetro à Associação São Camilo em Cacoal

Publicada em 09/10/2025 às 10h36
A Associação São Camilo, responsável pela Casa de Acolhida no município de Cacoal, recebeu um importante reforço para continuar desempenhando seu trabalho social: um veículo zero quilômetro, adquirido por meio de emenda parlamentar de R$ 300 mil destinada pelo deputado estadual Delegado Camargo (Republicanos).
O novo veículo, modelo caminhonete, representa um avanço significativo na estrutura da instituição, que realiza diariamente o transporte de alimentos, pacientes e acolhidos, além de buscar doações e suprimentos necessários para a manutenção da Casa. A aquisição vai garantir mais agilidade, segurança e eficiência nas atividades assistenciais, ampliando o alcance das ações voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade em Cacoal.
Durante a entrega, o deputado Delegado Camargo destacou que o investimento integra um conjunto de mais de R$ 1,5 milhão destinados ao município, voltados a entidades sociais, obras e projetos que beneficiam diretamente a população.
“Tenho como propósito do meu mandato cuidar e auxiliar os mais vulneráveis. Por isso, destinei recursos para a São Camilo, o Cernic, a Associação Vida, entre outras instituições de Cacoal. Busco olhar para aqueles que geralmente os políticos não veem. É para essas pessoas que priorizo o meu mandato — e tenho certeza de que isso agrada o coração de Deus”, afirmou o parlamentar.
A Casa de Acolhida São Camilo desenvolve um trabalho essencial na cidade, oferecendo abrigo, alimentação, cuidados médicos e apoio emocional a pessoas em situação de abandono, idosos e moradores de rua. O novo veículo facilitará o transporte de pacientes acamados, cadeirantes e doações, garantindo que os atendimentos e deslocamentos sejam feitos com mais conforto e dignidade.
O membro da associação, senhor Lorinaldo, destacou a relevância do investimento para o dia a dia da entidade. “Recebemos muitas doações e precisávamos de um veículo adequado para buscar esses materiais. Esse recurso veio no momento certo e representa um avanço para o nosso trabalho. Somos gratos ao deputado Delegado Camargo pelo carinho e atenção com a nossa associação”, disse.
O vice-prefeito de Cacoal, Tony Pablo, também participou da entrega e ressaltou o impacto positivo da atuação parlamentar no município. “O deputado Delegado Camargo tem sido um grande parceiro de Cacoal. Ele olha com sensibilidade para as instituições que fazem a diferença na vida das pessoas. Esse investimento demonstra compromisso e responsabilidade com o social”, afirmou.
A Associação São Camilo tem como missão resgatar a dignidade das pessoas excluídas, ajudando-as a redescobrir seu valor e reinserindo-as na sociedade. A instituição se tornou referência no acolhimento de idosos, pessoas com deficiência e cidadãos em situação de rua, atuando com base em princípios de solidariedade, fé e amor ao próximo.
Com o novo veículo, a São Camilo dá mais um passo para fortalecer sua estrutura e expandir o alcance de suas ações, reforçando o compromisso de oferecer acolhimento e dignidade às pessoas em situação de vulnerabilidade. A entrega também evidencia a atuação comprometida do deputado Delegado Camargo, que tem direcionado recursos de seu mandato para fortalecer instituições sociais em Cacoal e em todo o estado. O parlamentar tem se destacado pela defesa das causas humanitárias, destinando emendas a entidades que promovem inclusão, cuidado e assistência às famílias mais necessitadas.
