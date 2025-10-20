“Ela sabotou a Taís Araújo”: Sônia Abrão critica Manuela Dias após final polêmico de Vale Tudo

Publicada em 20/10/2025 às 10h33
A apresentadora Sônia Abrão criticou duramente a autora Manuela Dias após o desfecho do remake de Vale Tudo, exibido pela TV Globo. Durante o programa Manhã com Você, na sexta-feira (17), Sônia afirmou que Manuela teria “sabotado” Taís Araújo, intérprete de Raquel Acioli, reduzindo a relevância da personagem na trama.
“Ela sabotou a Taís Araújo. Ela tirou de cena. Teve uma semana em que a Taís apareceu em dois momentos rapidíssimos, que não acrescentavam absolutamente nada na história”, declarou a apresentadora.
Sônia também criticou a condução do remake, dizendo que a autora desperdiçou o potencial da novela original. “Você tem uma obra histórica, que representava a luta contra a corrupção e a favor da ética desde os anos 80. Ela acabou com tudo isso e tirou a protagonista, que simbolizava a honestidade do povo brasileiro. Acabou com a crítica social”, avaliou.
Para a apresentadora, a atitude de Manuela Dias foi desrespeitosa com a trajetória de Taís Araújo. “Ela tem uma carreira longa, um talento reconhecido, já fez grandes papéis em novelas. Isso não se faz. Se eu fosse Taís, eu processava”, concluiu Sônia Abrão.
