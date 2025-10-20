SOLTOU O VERBO

“Ela sabotou a Taís Araújo”: Sônia Abrão critica Manuela Dias após final polêmico de Vale Tudo

Sônia Abrão acusa Manuela Dias de sabotar Taís Araújo no remake de Vale Tudo e critica a condução da novela, chamando o desfecho de “fim da crítica social”