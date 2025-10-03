EcoRondônia anuncia interrupção das operações em Porto Velho após suspensão de contrato

Publicada em 03/10/2025 às 11h04
Em nota oficial intitulada “Comunicado” e assinada pelas marcas Marquise Ambiental e EcoRondônia, a empresa informou que a Prefeitura suspendeu o contrato da Parceria Público-Privada (PPP) de coleta e gestão de resíduos. Segundo o texto, a medida ocorreu “apesar da decisão judicial vigente”.
De acordo com o documento, “a partir de 3 de outubro, a EcoRondônia deixa de operar em Porto Velho e deixa de prestar atendimento aos munícipes por telefone e WhatsApp”. A empresa atribuiu a suspensão à administração municipal, qualificando-a como “ilegal”, conforme expressão usada na nota.
Mesmo com a interrupção do contrato, a companhia declarou que manterá sua infraestrutura instalada. “Manteremos nossas estruturas ativas, confiando na Justiça para reverter este ato ilegal”, diz o comunicado. A manifestação afirma ainda que a decisão “coloca em riscos as conquistas obtidas a partir da Parceria Público-Privada”.
No texto, a EcoRondônia sustenta que a PPP “permitiu implementar um modelo de excelência de coleta e gestão de resíduos do país”. A empresa não apresenta no comunicado detalhes operacionais sobre a manutenção dessas estruturas nem cronograma para eventuais mudanças.
A mensagem encerra com um agradecimento aos moradores do município e das regiões ribeirinhas citadas. “Agradecemos a cada morador de Porto Velho, do Alto e Baixo Madeira”, registra o documento.
