“É só ter atenção.”: Whindersson reclama de violão quebrado em voo e cobra cuidado

Publicada em 20/10/2025 às 15h15
O humorista Whindersson Nunes usou as redes sociais para desabafar após ter mais um de seus violões danificados durante uma viagem aérea. Segundo ele, esse é o segundo instrumento quebrado em voos recentes.
O artista relatou que o caso reflete a falta de atenção no manuseio de bagagens e fez um apelo por mais empatia e responsabilidade no trabalho. “Se eles fazem isso com coisas inanimadas, imagina se eu levar meus cachorros? Por isso eu não levo mais”, escreveu.
Whindersson afirmou não desejar punições a funcionários, mas cobrou mais zelo: “Tá todo mundo estressado, tá tudo difícil, mas pô... tá escrito frágil, bota pra cima, é só ter atenção.”
Mesmo em tom bem-humorado, o comediante demonstrou frustração com a situação. “Se ao menos tivessem deixado metade pra mim e metade pra vocês, era equidade”, ironizou. Ele destacou que o problema não é apenas financeiro, mas também de respeito com o passageiro.
“É só carinho, atenção e respeito pra gente poder ter as coisinhas. Toda vez que a gente pega de volta tá quebrado”, concluiu. O episódio reacendeu o debate sobre o tratamento de bagagens por companhias aéreas no Brasil, especialmente quando se trata de itens profissionais e frágeis.
