Durante discursão homem mata amigo a golpe de facão em vale do Paraiso

Publicada em 27/10/2025 às 08h50
Um homem identificado por José de 54 anos, foi morto durante discursão a golpes de facão dentro da própria casa na madrugada de domingo,26, em Vale do Paraíso (RO). Após o homicídio o suspeito ainda fugiu com a motocicleta da vítima.
Segundo apurado pela redação do portal p1, os dois amigos estavam ingerindo bebida alcoólica num bar, quando resolveram ir até a casa da vítima, lá, por motivo ainda não esclarecido teriam iniciado uma discursão, durante o desentendimento o suspeito usou o facão da vítima e deferiu golpes contra José Braz que faleceu no local.
Após o assassinato o suspeito fugiu do local com a motocicleta da vítima e teria ido até um bar da cidade, local onde foi preso pela polícia militar.
