Duas goleadas marcaram os primeiros jogos da Copa Madeirão de Futsal Baterias Heliar 2025

Competição conta com a participação de 90 equipes, num total de 1.300 atletas
A bola segue rolando muito na Copa Madeirão de Futsal Baterias Heliar 2025, realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel). Os jogos acontecem no Ginásio Eduardo Lima e Silva (Dudu) - zona Sul da cidade, e nas quadras esportivas dos bairros Três Marias e Esperança da Comunidade, na região Leste da capital rondoniense.
Os atletas estão dando o seu melhor e o clima durante as disputas está ficando cada vez mais eletrizante, para delírio do público que tem comparecido para prestigiar a competição. Para se ter uma ideia, em uma das primeiras partidas o vencedor aplicou uma goleada de 9x1.
As disputas iniciaram no último dia 8, após a abertura oficial do evento no Ginásio Dudu, com a presença do prefeito Léo Moraes e do secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior. E o torneio já começou em grande estilo. Nos jogos de abertura, as equipes foram premiadas com R$ 500,00 cada vencedor da categoria feminino, masculino e master masculino.
A competição conta com a participação de 90 equipes, num total de 1.300 atletas que vão disputar 123 jogos nas categorias adulto masculino, adulto feminino e máster masculino. O encerramento está previsto para a segunda quinzena de novembro.
O prefeito Léo Moraes voltou a ressaltar a importância da competição esportiva como parte da sua política de gestão em apoio, fomento e fortalecimento das diversas modalidades. “O esporte não é apenas uma política efetiva para gerar economia para a cidade. Ele é uma ferramenta de promoção da saúde, integração das pessoas e resgate social, entre outros benefícios para a administração pública e para a nossa sociedade”, disse.
O secretário Paulo Moraes Júnior agradece ao patrocinador máster Baterias Heliar e aos demais patrocinadores do evento: Lindágua, Tavares Refrigeração Automotiva, Grupo HO, Ollá Telecom e CFA Serviços Automotivos. “É graças ao apoio dessas empresas parceiras que está sendo possível a realização desse grande evento de futsal na nossa cidade”, acrescentou. Ele também informou que haverá premiação em dinheiro para os primeiros colocados de cada categoria.
JOGOS
Na quinta-feira (16), conforme a tabela de jogos adultos masculino, da 1ª fase (eliminatória), mais três partidas serão realizadas no Ginásio Dudu, todos pelo Grupo U. São eles:
Às 20h se enfrentaram as equipes Força Jovem x FC Macacos;
Às 21h foi a vez do jogo entre Ifro x Amigos do J. Vitor;
Às 22h, na última partida da noite, jogaram Juventude do Castanheira x Bagres FC.
Os próximos jogos do grupo acontecerão na próxima segunda-feira (20), no mesmo local. Pela categoria máster masculino, também da 1ª fase, as últimas partidas aconteceram na segunda-feira (13) e teve os seguintes resultados:
Grupo A - Amigos da Bola 01 x 03 Volta Redonda;
Grupo A - Brothers 1 x 9 HO
Grupo B - Real Porto 3 x 5 SC Solimões
Nesta sexta-feira (17), às 20h, 21h e 22h no Ginásio Dudu, acontecem as próximas partidas do máster masculino.
Pela categoria adulto feminino, 1ª fase (eliminatória) haverá jogos no sábado (18):
Grupo B – às 15h – CE Mojuca x Meninas do Norte;
Grupo C – às 16h – Orlando Freire x EFGC
Grupo D – às 17h – HB x UPB.
