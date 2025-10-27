Dois mortos e outros feridos durante ataque a tiros e bebedeira em sítio

Publicada em 27/10/2025 às 09h00
Um duplo homicídio foi registrado na manhã deste domingo (26) na Linha 21, região conhecida como Vila Rio Verde, zona rural do município de Candeias do Jamari, em Rondônia. O crime também deixou duas pessoas feridas, entre elas um foragido da Justiça, segundo informações apuradas pela equipe de jornalismo do Portal Hora1Rondonia.
As vítimas fatais foram identificadas como Dion Antônio de Souza, de 15 anos, e João Vitor Linhares de Andrade, de 27 anos. Os feridos são Valdeir J. P. S., de 26 anos, e Éden M. S., de 36 anos, este último com mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo e estelionato.
O crime
De acordo com as informações coletadas no local, as vítimas estavam reunidas em uma residência, pertencente a João Vitor, assando carne e consumindo bebidas alcoólicas, quando foram surpreendidas por dois criminosos encapuzados que chegaram ao local efetuando vários disparos com uma pistola calibre .380.
O ataque foi rápido e violento. Testemunhas relataram que João Vitor tentou correr para o banheiro, mas acabou sendo atingido e morreu dentro de casa. Já o adolescente Dion Antônio foi atingido por um tiro na cabeça e, apesar de ter sido socorrido por uma equipe médica, não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância a caminho do hospital.
Durante o tiroteio, Valdeir foi atingido de raspão na mão, conseguindo escapar e pedir ajuda. Já Éden de Melo, ferido com maior gravidade, foi socorrido e levado ao hospital, onde chegou a se identificar com um nome falso. No entanto, durante a checagem de dados, a polícia descobriu que ele era foragido da Justiça. O homem permanece internado sob escolta policial.
Fuga dos criminosos e investigação
Após o ataque, os atiradores fugiram do local tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da Perícia Técnica (Politec) e da Delegacia de Homicídios, que iniciou as investigações.
No local, os peritos recolheram diversas cápsulas de pistola calibre .380, que serão encaminhadas para análise. A motivação do crime ainda é desconhecida, mas a polícia trabalha com a hipótese de um acerto de contas ou vingança, já que uma das vítimas baleadas possuía antecedentes criminais.
Os corpos de João Vitor e Dion Antônio foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML), em Porto Velho, onde passarão por exames necroscópicos.
A Polícia Civil segue investigando o caso para tentar identificar e prender os autores do duplo homicídio que chocou os moradores da região rural de Candeias do Jamari.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!