“Dói muito”: Virgínia levanta suspeitas de que apagou tatuagem com nome de Zé Felipe

A influenciadora Virgínia Fonseca, de 26 anos, voltou a movimentar as redes sociais nesta quinta-feira (16) ao aparecer com um curativo no pescoço, justamente no local onde mantinha tatuado o nome do cantor Zé Felipe, seu ex-marido. O vídeo publicado por ela gerou curiosidade e levantou suspeitas de que a empresária esteja removendo o desenho.
Nas imagens, gravadas em casa, Virgínia conversa com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, que percebem a mudança e questionam o motivo do curativo. “O que é isso no seu pescoço?”, pergunta a caçula. A influenciadora responde que fez “um procedimento a laser”. Em seguida, Maria Alice insiste que “laser não dói”, mas Virgínia logo corrige: “Dói sim, dói muito!”.
A cena, aparentemente espontânea, repercutiu rapidamente. Nos comentários, internautas dividiram opiniões: alguns acreditam que ela teria mostrado o momento de propósito para confirmar a retirada da tatuagem, enquanto outros defenderam que se trata apenas de mais um registro de sua rotina.
“Quem acompanha a Vi sabe que ela compartilha tudo do dia a dia, não precisa ter segundas intenções”, escreveu uma seguidora. Já outro usuário provocou: “Será que o Zé também vai apagar a dele?”.
Virgínia, que atualmente apresenta um programa no SBT, não confirmou se o procedimento teve mesmo o objetivo de apagar o nome do ex.
