Diretor de futebol da base do Botafogo ministra palestra na sede da FFER

Publicada em 31/10/2025 às 15h37
Cerca de 30 profissionais que atuam no futebol de base em Rondôna participaram da palestra ministrada pelo diretor de futebol de base do Botafogo do Rio de Janeiro, atual campeão Brasileiro e da Libertadores. Os profissionais conheceram um pouco da trajetóra do Augusto Moura Oliveira e do trabalho que ele desenvolve nas categorias de base do time carioca. Augusto Oliveira é natural de Ji-Paraná e ainda muito jovem saiu de Rondônia com a família e foi viver no estado do Paraná onde iniciou a carreira no futebol.
Antes do início da palestra o diretor da CBF e vice presidente da FFER ressaltou aos profissionais de Rondônia para aproveitarem bastante a presença do Augusto Oliveira, "esse é o momento pra todos vocês aproveitarem, hora do aprendizado de alto nível com um profissional filho de Rondônia, atuando num grande clube do futebol brasileiro e mundial, o Botafogo simplesmente atual campeão brasileiro e da libertadores, então pessoal aproveitem, desfrutem desse momento", ressaltou Bruno Costa.
Augusto Oliveira abriu a palestra dizendo retorna à Rondônia após 31 anos, quando mudou da cidade de Ji-Paraná para Maringá no interior do estado do Paraná, "minha família deixou Ji-Paraná quando ainda tinha uns 10 anos de idade, fomos vive em Maringá e por lá comecei a busca por meus objetivos, e ai aceitei o convite do Bruno e do seu Heitor pra compartilhar um pouco da minha trajetória no futebol profissionais e também do trabalho que a gente desenvolver no Botafogo, nos próximos minutos estarei aqui a disposição do senhores pra gente falar tudo que for possível sobre futebol de base", iniciou Augusto Oliveira.
