Diretor da Base do Botafogo vem à Porto Velho acompanhar jogos do Desafio Rondônia Acre de Seleções

À convite do presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia Heitor Costa e diretor da CBF Bruno Costa, o diretor da base do Botafogo atual campeão Brasileiro e da Libertadores, Augusto Oliveira vem à Rondônia acompanhar os jogos do Desafio Rondônia Acre de Seleções de Base Sub-15 e Sub-17. Augusto Oliveira e Bruno Costa cultivam ótima relação de amizade, Augusto também é nascido em Rondônia, natural da cidade de Ji-Paraná e hoje figura no cenário nacional do futebol brasileiro com trabalhos de sucesso.
Após Augusto aceitar o convite, o diretor da CBF Bruno Costa afirmou que os jogos do Desafio Rondônia e Acre será uma grande oportunidade para os jovens jogadores de Rondônia, "serão quatro grandes jogos e também uma ótima oportunidade para os talentos de Rondônia serem acompanhados por um profissional do gabarito do Augusto que vem compartilhar do seu conhecimento e experiência de tantos anos dedicados ao futebol, sem dúvida um momento ímpar para os jovens talentos de Rondônia e também do Acre," frisou o diretor da CBF.
Desde 2024, Augusto Oliveira exercia o cargo de gerente de futebol, no último mês de agosto Augusto é o principal responsável pelas categorias de base do futebol alvinegro. Augusto vem a Porto Velho acompanhar o jogos entre as Seleções Sub-15 e Sub-17 de Rondônia e Acre que acontecem na capital de Rondônia no dia 01 de novembro.
Na manhã da última terça feira, 14 de outubro, o presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia Heitor Costa anunciou os técnicos Júnior Lopes e Paulo Eduardo, para comandarem as seleções de Rondônia Sub-15 e Sub-17 respectivamente. Além de Júnior Lopes e Paulo Eduardo, a FFER anunciou ainda Luciano Almeida como cordenador técnico, unindo profissionais da capital e do interior do Estado. A convocação dos jogadores das duas categorias acontecem na próxima segunda feira com transmissão ao vivo pelo canal da FFER TV no Youtube.
