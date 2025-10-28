“Deu tudo errado”: Maurício Meirelles revela que mistura de remédio com álcool causou confusão

Publicada em 28/10/2025 às 10h40
O humorista Maurício Meirelles, 41 anos, se manifestou nas redes sociais após a repercussão da confusão ocorrida durante seu show de stand-up no último sábado (24), em um teatro do Shopping Eldorado, em São Paulo. A apresentação foi interrompida, e parte do público pediu reembolso.
Em um vídeo publicado nesta segunda-feira (27), o comediante explicou que o incidente aconteceu porque ele misturou bebida alcoólica com um remédio para insônia, o que o impediu de concluir a performance. “Desdenhei da recomendação médica, misturei, e o efeito foi potencializado. Deu tudo errado”, reconheceu.
Meirelles afirmou que o mal-estar começou pouco antes de subir ao palco e que a decisão de encerrar o show foi inevitável. “Essas pessoas foram ao meu show… e eu não. Esse é o resumo”, ironizou, tentando lidar com o constrangimento.
Segundo o humorista, cerca de 700 pessoas compareceram ao evento. Ele garantiu que todos os espectadores terão direito ao reembolso dos ingressos. “Foi uma situação chata, e muita gente ficou frustrada. Mas é óbvio que as pessoas serão ressarcidas. Isso nunca tinha acontecido comigo”, afirmou.
O artista também contou que passou o domingo respondendo mensagens e se desculpando com o público. “A maioria das pessoas foi compreensiva, e isso me deixou aliviado. Admito o erro e aprendi a lição. Nunca mais vou misturar remédio com bebida”, completou.
