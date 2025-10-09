ENTREVISTA

Desembargador sobre PEC da Anistia: “Crimes contra a ordem democrática são imprescritíveis, insuscetíveis de graça, indulto”

Em conversa com Robson Oliveira, o desembargador e diretor da Escola da Magistratura descreve os selos do CNJ, cursos de capacitação para magistrados e servidores, iniciativas com a OAB e projetos de cidadania