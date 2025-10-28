Desafio Rondônia Acre: Convocados jogadores da Seleção de Rondônia

Publicada em 28/10/2025 às 11h01
Na tarde da última segunda-feira (27),os técnicos Júnior Lopes da Seleção de Rondônia Sub-15 e Paulo Eduardo da Seleção de Rondônia Sub-17, convocaram os jogadores para o Desafio Rondônia Acre, a convocação foi transmitida ao vivo pelo canal Oficial da FFER no Youtube e conduzida pelo técnico na companhia do diretor da CBF e vice presidente da FFER Bruno Costa.
A primeira convocação foi comandada por Júnior Lopes técnico da Seleção de Rondônia sub-15.
Goleiros
Diogo Espirioto - Vilhena/ Raylan - Guaporé/ Kaiky Riquelme - Gazin Porto Velho
Defesores
André Felipe - Sport Genus/ Carlos Eduardo - Gazin Porto Velho/ Murilo Almeida - Guaporé/ Weklei Ferreira - Espigão
Laterais
Luenilton - San German/ Caio Procópio - Vilhena
Meio
Davi Godóy - Guaporé/ Gustavo Ceará - Espigão/ Ray - Sport Genus/ Dieguinho Sport Genus/ Murilo Rafael - Brazuca
Atacantes
Izac Kael - Gazin Porto Velho/Davi Frez - Rolim de Moura/ Jordi - Rolim de Moura/ Samuel Felipe - Espigão
Em seguida foi a vez do técnico Paulo Eduardo realizar a convocação dos jogadores da Seleção de Rondônia Sub-17
Goleiros
Gustavo - Ji-Paraná/ Brayan - Gazin Porto Velho/ Negretti - Brazuca
Defensores
Kaue Fornazier - Vilhena/ Cosme - Vilhena/ João Manuel - Ji-Paraná/ Davi Dias - Brazuca
Laterais
Vinicius - Ji-Paraná/ Carlos Eduardo - Vilhena/ Juan - Ji-Paraná/ Taisson - Brazuca
Meia
Riquelme - Vilhena/ João Pedro - Vilhena/ Cairo - Brazuca/ Kaike Sena - Ji-Paraná/ Pietro - Brazuca/ Valdeir - Brazuca
Atacantes
Benedito - Vilhena/ Miguel - Ji-Paraná/ César Henrique - Sport Genus/ Gustavo - Sport Genus
O diretor da CBF e vice presidente da FFER Bruno Costa agradeceu aos técnicos e desejou um bom trabalho à todos, Bruno lembrou da presença do diretor de futebol da base do Botafogo do Rio de Janeiro, atual campeão Brasileiro e da Libertadores, Augusto Oliveira vem à Porto Velho acompanhar as duas partida no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa. A primeira partida do Desafio Rondônia Acre será às 8h15 Seleção de Rondônia Sub-15 x Seleção do Acre Sub-15, logo em seguida às 10h Seleção de Rondônia Sub-17 x Seleção do Acre Sub-17.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!