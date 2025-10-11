Deputado Pedro Fernandes propõe ampliação do videomonitoramento em Rondônia

Publicada em 11/10/2025 às 10h00
Deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) (Foto: Assessoria Parlamentar)
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) esteve na Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) para tratar da ampliação do sistema de videomonitoramento e da modernização tecnológica na segurança pública. A proposta visa fortalecer a prevenção e a resposta das forças policiais em todo o Estado.
Durante a reunião, o parlamentar defendeu a criação de um programa estruturado e permanente de videomonitoramento, nos moldes de iniciativas bem-sucedidas em outros estados, como o “Vigia Mais MT”, do estado do Mato Grosso. “Rondônia tem avançado gigantescamente na segurança pública, com resultados expressivos na redução de crimes e no fortalecimento das nossas forças policiais. No entanto, podemos ir além, investindo em tecnologia e integração. Um programa estruturado de videomonitoramento vai permitir que o Estado alcance um novo patamar de eficiência e prevenção” afirmou o deputado.
A agenda contou com a presença do vereador Joaquim Fernandes (PP), que destacou a importância de levar os avanços tecnológicos também aos municípios do interior. “Monte Negro e os municípios do Vale do Jamari merecem participar desse avanço. O uso de videomonitoramento é fundamental para garantir mais segurança e tranquilidade às famílias do interior” ressaltou o vereador salientando a importância da atuação do deputado Pedro para aprimorar o sistema de videomonitoramento de seu município.
Pedro Fernandes explicou que o objetivo é integrar o sistema às ações da Polícia Militar, da Polícia Civil e da própria SESDEC, garantindo continuidade e resultados concretos. “Com planejamento e tecnologia, Rondônia pode se tornar referência em segurança pública inteligente, ampliando a capacidade de resposta e trazendo mais tranquilidade à população” concluiu.
Com essa iniciativa, o deputado reafirma seu compromisso com a modernização da segurança pública e o uso de soluções tecnológicas para proteger as famílias e fortalecer o trabalho das forças policiais.
