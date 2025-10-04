Deputado Mosquini se posiciona contra risco de perda de terras em Jaru Aru e Tarilândia

Publicada em 04/10/2025 às 08h40
Porto Velho, RO – O deputado federal Lúcio Mosquini declarou apoio a produtores rurais de Jaru Aru e Tarilândia, em Rondônia, que, segundo ele, enfrentam risco de perder suas propriedades mesmo apresentando título do Incra e escritura pública.
O parlamentar destacou que as famílias vivem e trabalham na região há décadas, com atuação direta na produção agrícola e contribuição para a economia local. Para Mosquini, a situação decorre de erro de demarcação do próprio Incra.
“Essas famílias trabalham, produzem e sustentam a economia do nosso estado há décadas. Não podem ser vítimas de um erro de demarcação do próprio Incra”, afirmou. Ele acrescentou que sua atuação tem como objetivo assegurar a manutenção do direito de propriedade e a preservação da segurança jurídica.
Em sua manifestação, Mosquini enfatizou ainda que “não aceitaremos que trabalhadores do campo sejam tratados como invasores em suas próprias terras”.
