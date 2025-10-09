Deputado Luizinho Goebel recebe a vice-prefeita e vereador de Parecis em seu gabinete

Publicada em 09/10/2025 às 08h20
Na manhã desta quarta-feira (8), o deputado Luizinho Goebel (Podemos) recebeu em seu gabinete, em Porto Velho, a vice-prefeita Fabiana e o vereador Ronildo Alexandre de Parecis. O encontro teve como objetivo fortalecer a parceria entre o estado e o município, além de discutir sobre questões importantes que envolvem a região de Parecis.
"Estamos recebendo a nossa vice-prefeita e o nosso vereador, e fizemos um compromisso de entregar uma caminhonete zero quilômetro para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras", destacou o parlamentar. O deputado frisou que esse veículo vai apoiar toda a equipe e facilitar bastante as ações, garantindo mais agilidade no trabalho.
Durante a reunião, o deputado comentou que, a pedido do vereador, conseguiu um rolo compactador por meio do senador Jaime Bagatoli. Ele também garantiu que, até o final do ano, esse equipamento será incluído no orçamento através de emendas, e que ele também está trabalhando em outros projetos para beneficiar o município. Segundo Goebel, o prefeito fez algumas solicitações, assim como o vereador Ronildo e a vice-prefeita Fabiana, e até o fim do ano eles devem resolver mais algumas questões para atender melhor o município de Parecis.
O vereador Ronildo Alexandre agradeceu ao deputado e comentou que é um privilégio estar mais uma vez aqui com ele. Ele disse que estão trazendo novas demandas, já que o deputado sempre os ajudou, e nesta oportunidade estão buscando mais recursos. Ronildo destacou que o parlamentar já destinou recursos para o município, além de outras ações, e confia que mais uma vez será atendido.
A vice-prefeita ressaltou a importância de contar com apoio nas áreas de infraestrutura e saúde, que têm sido prioridades na cidade. Ela comentou: “O deputado Luizinho já destinou recursos para o nosso município, e só temos a agradecer. Hoje, adquirimos a nossa primeira PC com recursos do deputado Luizinho, e estamos aqui para agradecer. Trago um abraço do prefeito Marcones e de toda a população de Parecis, e quero reforçar que somos todos gratos pelo seu apoio.” Fabiana finalizou dizendo: “Muito obrigada, deputado.”
