Deputado Luizinho Goebel articula curso gratuito de redação para o ENEM em Chupinguaia

Publicada em 11/10/2025 às 09h36
O deputado estadual Luizinho Goebel foi peça central na articulação para levar o Curso 100% Gratuito - Redação para o ENEM a Chupinguaia/RO. A iniciativa da Escola do Legislativo de Rondônia (ELERO), que visa a excelente preparação dos estudantes para o ENEM 2025, aconteceu na Câmara de Vereadores, entre os dias 06 e 10 de outubro de 2025.
A realização do curso, que lotou a Câmara, ocorreu após o deputado atender a uma solicitação do prefeito municipal, motivada por um pedido do vereador Careca.
O evento, realizado das 18h30 às 22h30 todos os dias da semana e que ofereceu certificado aos participantes, demonstrou a importância da união de esforços políticos, caso da Assembleia Legislativa, articulada pelo Deputado Luizinho Goebel, forneceu o curso; A Prefeitura Municipal que ofereceu apoio logístico e material, garantindo o sucesso da ação, o vereador “Careca”, que levou a demanda ao deputado. Foi disponibilizado transporte para 32 alunos vindos do Novo Plano e a prefeitura também auxiliou na parte de alimentação, oferecendo lanche aos estudantes.
A ação conjunta entre o Deputado Luizinho Goebel, a ELERO, o vereador Careca e a Prefeitura reforçou o suporte à educação e o foco na preparação dos jovens de Chupinguaia para o exame nacional.
