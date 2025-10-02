Deputado Luizinho Goebel apresenta indicações para melhorias na Escola Dr. Oswaldo Piana em Corumbiara

Publicada em 02/10/2025 às 09h26
O deputado estadual Luizinho Goebel apresentou duas indicações ao Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), solicitando melhorias estruturais e de sustentabilidade na Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Oswaldo Piana, localizada no município de Corumbiara
A primeira indicação, protocolada em 23 de setembro de 2025, prevê uma reforma completa na unidade escolar. O pedido inclui intervenções nas salas de aula, administrativas e banheiros, além da substituição total da rede elétrica, pintura geral, reforma e troca do telhado, revitalização da quadra poliesportiva com vestiários e banheiros, bem como a ampliação e modernização do refeitório.
De acordo com o documento, a medida é necessária devido ao estado crítico da estrutura física da escola, que apresenta riscos à segurança de alunos e profissionais, além de comprometer a qualidade do ambiente de ensino
Já a segunda indicação solicita a instalação de painéis solares na instituição. O objetivo é reduzir custos com energia elétrica, garantir climatização adequada em períodos de altas temperaturas e contribuir para a preservação ambiental. O deputado destacou que a adoção de energia limpa nas escolas também tem papel educativo, incentivando os estudantes a refletirem sobre práticas sustentáveis
As duas propostas aguardam análise e possível aprovação do Governo do Estado, que poderá viabilizar os investimentos para melhorar as condições de ensino no município de Corumbiara.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!