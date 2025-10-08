Deputado Luizinho Goebel apresenta indicações ao governo Marcos Rocha para Escola Tiradentes

Publicada em 08/10/2025 às 14h25
O deputado estadual Luizinho Goebel apresentou uma série de indicações ao Governo do Estado de Rondônia, com foco na Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), visando melhorias significativas para o Colégio Tiradentes da Polícia Militar – CTPM V, localizado no município de Vilhena. As propostas, apresentadas em 25 de setembro de 2025, tratam desde a infraestrutura até a gestão de recursos humanos da unidade de ensino.
As indicações visam atender demandas urgentes da comunidade escolar do CTPM V, abrangendo três áreas principais:
1. Construção de Novo Auditório (IND 14111/2025)
A primeira indicação solicita a construção de um auditório no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Vilhena, um espaço essencial para eventos, palestras e atividades culturais da escola.
2. Atualização do Quadro de Servidores (IND 14112/2025)
Em relação ao pessoal, o deputado indicou a necessidade de atualização do quadro de servidores, incluindo professores e profissionais em educação, do CTPM V. O pedido visa garantir que a escola conte com o número adequado de profissionais para atender à demanda educacional.
3. Reforma Estrutural e Ampliação (IND 14113/2025)
A terceira e mais extensa indicação foca na infraestrutura do colégio, solicitando um pacote de reformas e melhorias, incluindo:
Reforma Estrutural das salas de aula e salas administrativas, bem como dos banheiros.
Reforma de toda a rede elétrica da escola e da quadra poliesportiva.
Pintura total do colégio.
Reforma da quadra poliesportiva e dos vestiários.
Reforma e ampliação da cozinha e do refeitório.
As indicações de Luizinho Goebel agora seguem para análise do Governo do Estado e da SEDUC, com o objetivo de viabilizar a alocação de recursos e a execução dos projetos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!