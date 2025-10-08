Deputado Luís do Hospital recebe representantes da Cacauron em Porto Velho

Publicada em 08/10/2025 às 15h06
O deputado estadual Luís do Hospital (MDB) recebeu na última semana, em seu gabinete na Assembleia Legislativa, o presidente da Associação dos Cacauicultores e Chocolateiros de Rondônia (Cacauron), Estevem Fernandes, acompanhado dos representantes Marcelo Medeiros, Deborah Regina, Jhanne Franco e Marcelo, da Chocolate Tiengo.
Durante a reunião, os produtores apresentaram as principais demandas do setor cacaueiro e chocolateiro do estado, destacando a importância de apoio institucional para fortalecer a cadeia produtiva. Rondônia tem se consolidado como um dos polos emergentes da cacauicultura no Brasil, com potencial de agregar valor à produção por meio da industrialização e do incentivo ao chocolate de origem.
Segundo o deputado, o diálogo com os produtores é fundamental para identificar gargalos e buscar soluções conjuntas. “O cacau e o chocolate de Rondônia já são reconhecidos nacionalmente pela qualidade. Nosso papel é dar suporte a esses produtores, assegurando políticas públicas que ajudem a expandir o setor, gerar renda e abrir novos mercados”, afirmou Dr. Luís do Hospital.
