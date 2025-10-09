Deputado Laerte Gomes anuncia reforma da ponte sobre o Rio Paraíso em Vale do Paraíso

Publicada em 09/10/2025 às 13h30
Parlamentar reunido com lideranças (Foto: Assessoria parlamentar)
O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Laerte Gomes (PSD), junto com o prefeito de Vale do Paraíso, Charles Gomes, anunciou uma grande conquista para o município de Vale do Paraíso, a reforma e recuperação da ponte sobre o Rio Paraíso e, segundo o governo do estado, um projeto já está sendo contratado para, futuramente , ser construída uma ponte de concreto, substituindo a atual estrutura de madeira, a pedido do deputado.
A notícia foi confirmada pelo diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), coronel Éder, durante visita em que o parlamentar esteve acompanhado do prefeito Charles Gomes.
A reforma da ponte que hoje encontra-se em estado precário, já tem o contrato de serviço em fase de assinatura e prevê a recuperação total da estrutura que hoje é de madeira.
No entanto , durante a visita, o diretor do DER anunciou que um projeto já está sendo contratado para futuramente, o Governo providenciar a construção de uma ponte de concreto no local, garantindo mais segurança e durabilidade para o tráfego na região.
O deputado destacou que a conquista é resultado de um trabalho conjunto, atendendo ao pedido do prefeito Charles, do vice-prefeito Luís do Hotel, da vereadora Fabiana, do presidente da Câmara, vereador Nicão, e dos vereadores Professor Elso, Léo e Sapinho.
“Essa é uma demanda antiga da população de Vale do Paraíso, e fico muito feliz em ver o compromisso do governador Marcos Rocha e do DER em atender mais essa solicitação. O governo tem sido parceiro e sensível às necessidades dos municípios, e isso reforça nosso trabalho coletivo em prol do desenvolvimento de Rondônia”, destacou o deputado Laerte Gomes.
O diretor-geral do DER, coronel Éder, confirmou que a empresa responsável pela reforma e recuperação da ponte deve assinar o contrato ainda essa semana para, tão logo, iniciar as obras.
O deputado encerrou agradecendo ao governador coronel Marcos Rocha e ao diretor do DER, destacando que o trabalho conjunto entre o Governo do Estado e seu mandato tem resultado em grandes avanços para os municípios rondonienses.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!