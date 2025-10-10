Deputado Federal Lúcio Mosquini inaugura gabinete político em Jaru e reúne grandes lideranças de Rondônia

Publicada em 10/10/2025 às 11h35
A cidade de Jaru viveu um momento histórico na noite de ontem com a inauguração do novo escritório político do deputado federal Lúcio Mosquini (MDB). O espaço, preparado para receber a comunidade, será um ponto de atendimento político, diálogo e prestação de contas com a população jaruense e de toda a região.
Mais do que uma inauguração, o evento representou a realização de um sonho antigo do deputado, que ao longo de três mandatos se consolidou como uma das principais lideranças políticas de Rondônia. Lúcio Mosquini é reconhecido por suas atuações firmes, por importantes obras e por ações em defesa do homem do campo, além de projetos que beneficiaram o município de Jaru e diversas outras cidades do estado.
A cerimônia teve grande representatividade política e institucional. Estiveram presentes dezesseis prefeitos, dezenas de vereadores, além de deputados federais e estaduais, vice-prefeitos e lideranças de todas as regiões de Rondônia.
Entre as autoridades presentes, destacaram-se o senador Marcos Rogério, os deputados federais Fernando Máximo e Silvia Cristina, e os deputados estaduais Dr. Luiz do Hospital, Laerte Gomes, Ismael Crispim e Luizinho Goebel.
O evento também registrou fatos marcantes, como a presença de lideranças vindas de municípios distantes — a exemplo do prefeito Fabiomar, de Costa Marques — o que evidencia o alcance e o respeito que Lúcio Mosquini conquistou em todo o estado.
Além disso, representantes da OAB, Polícia Militar e diversas entidades públicas e privadas também participaram, reforçando a importância do momento.
A noite foi marcada ainda pela presença da família do deputado, que acompanhou de perto mais esse passo importante em sua trajetória. Mosquini destacou que a união familiar é uma base fundamental em todos os seus projetos, e que o apoio constante da esposa e dos filhos tem sido essencial para seguir firme na missão de servir Rondônia.
Também estiveram presentes a equipe de assessores e colaboradores que acompanha o deputado desde o início de sua caminhada pública. Um grupo unido, comprometido e experiente, que tem sido parte essencial em cada conquista e permanece ao lado de Mosquini em todos os desafios e projetos pelo estado.
O grande número de participantes e o clima de celebração demonstraram o prestígio e o reconhecimento que o deputado federal Lúcio Mosquini construiu ao longo dos anos. A inauguração do gabinete reforça seu compromisso com o diálogo, o trabalho e o desenvolvimento de Rondônia.
“Esse espaço é mais do que um escritório. É um ponto de encontro com o povo, um local de atendimento, planejamento e novas conquistas para Jaru e toda a região”, destacou o deputado.
Com o novo gabinete, Jaru passa a contar com um centro de referência política e de atendimento à população, fortalecendo a presença do deputado no município e em todo o Vale do Jamari.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!