Deputado Ezequiel Neiva vistoria obras de bloqueteamento em Governador Jorge Teixeira

Publicada em 08/10/2025 às 13h40
Iniciativa conta com recurso do deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar)
O deputado estadual Ezequiel Neiva (UPB) realizou uma visita técnica no último final de semana às obras de bloqueteamento das ruas Aroeira e Seringueira, em Governador Jorge Teixeira. A intervenção é realizada pela Prefeitura Municipal com recursos provenientes de emenda parlamentar destinada pelo parlamentar.
A iniciativa atende a uma antiga reivindicação dos moradores locais, que aguardavam melhorias nas condições das vias públicas do município. A pavimentação garante uma maior qualidade de vida e mobilidade para os residentes do município.
Durante a vistoria, Ezequiel Neiva destacou a importância do acompanhamento das obras. “É fundamental olhar, fiscalizar e compartilhar o andamento dos trabalhos no município. Estamos contribuindo para a melhoria de duas ruas que já receberam bloqueteamento. Já entreguei uma retroescavadeira para a cidade e, em breve, teremos outras novidades”, afirmou o deputado.
O prefeito Gilmar Tomaz agradeceu o apoio do deputado e ressaltou os benefícios dos investimentos. “Sou muito grato pelo recurso destinado. A retroescavadeira que recebemos auxilia nossos produtores rurais, e o pavimento traz uma melhoria significativa para os moradores dessa área da cidade. Isso nos enche de satisfação”, destacou o prefeito.
Ezequiel Neiva agradeceu a abertura da Prefeitura de Governador Jorge Teixeira para receber recursos
Os moradores também manifestaram satisfação com as melhorias. Andim Tavares, morador da região, ressaltou a importância da ação para a comunidade. “Estamos em um momento de muita gratidão pelo recurso recebido. Os moradores estão felizes, e só quem depende dessas melhorias sabe o quanto o calçamento faz diferença. Agradecemos também ao prefeito Gilmar, que sempre tem contribuído com o município”, afirmou.
Ezequiel Neiva destacou a importância da parceria com a Prefeitura Municipal. “As obras de bloqueteamento representam um avanço significativo para a infraestrutura urbana e reafirmam o compromisso do nosso mandato com o desenvolvimento de Governador Jorge Teixeira. Estamos dando os primeiros passos dessa nova fase com o apoio e a abertura do prefeito Gilmar Tomaz”, concluiu.
