Deputado Ezequiel Neiva contribui com melhorias na infraestrutura rural em Vale do Anari

Publicada em 01/10/2025 às 09h36
A cidade de Vale do Anari tem registrado avanços significativos na infraestrutura da zona rural, graças ao apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil). O parlamentar tem sido um importante parceiro da administração municipal na substituição de pontes de madeira por tubos metálicos ármicos, promovendo maior segurança e trafegabilidade em diversas comunidades.
Nas Linhas C-54 e Travessão 66, por exemplo, a substituição das antigas pontes de madeira já é uma realidade. A ação tem sido amplamente reconhecida pelos moradores, que relatam melhorias na mobilidade e redução de acidentes, atendendo as demandas do vereador Romildo Lemos (PP) e do prefeito Cleone Lima na região.
O produtor rural André Coutinho, morador da Linha C-54, destacou o papel do parlamentar nas obras realizadas. “Quando foi fazer esse aterro por aqui, quem foi trazer foi o deputado Ezequiel Neiva. Ele veio aqui e colocou as máquinas para trabalhar na região junto com a prefeitura municipal”, afirmou.
Segundo André Coutinho, além da substituição de pontes, o deputado também viabilizou recursos para a eliminação de curvas perigosas, facilitando ainda mais o tráfego de veículos. “Algumas curvas da região também foram por meio da emenda do deputado e a estrada melhorou 100% com essas curvas que foram tiradas. Nós ficamos muito felizes pelo trabalho realizado por ele. Quando a pessoa faz, você tem que reconhecer”, destacou.
No Travessão 66, o produtor rural Danilo Faria também expressou gratidão. “Foi muito importante para nós, pois ele nos ajudou bastante em nossa linha que tinha várias pontes. Muitas eram de madeira e causavam acidentes. Ele garantiu os tubos ármicos, e hoje a prefeitura não precisa mais correr atrás de madeira ou bueiros. Foi um investimento muito bem feito em nossa estrada”, ressaltou.
O deputado Ezequiel Neiva fez questão de destacar a parceria com o vereador Romildo Lemos e com o prefeito Cleone Lima como fator fundamental para o avanço das obras no município. “Esse trabalho é resultado de uma união de esforços com o vereador Romildo Lemos e o prefeito Cleone Lima, que tem sido um grande parceiro e tem mantido as portas do município abertas para ações que promovam melhorias e impulsionem o desenvolvimento de Vale do Anari”, ressaltou o parlamentar.
Para Ezequiel Neiva, esse tipo de investimento tem impacto direto na vida da população rural. “Ajudar o produtor rural é ajudar a desenvolver nosso estado. Quando levamos tubos metálicos para substituir pontes de madeira, estamos garantindo segurança, durabilidade e economia para os municípios. Fico feliz em poder contribuir com Vale do Anari, um município que tem grande potencial e um povo trabalhador que merece todo o nosso apoio”, afirmou.
