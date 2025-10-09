Deputado Eyder Brasil homenageia cerca de 400 jornalistas com Voto de Louvor

Publicada em 09/10/2025 às 13h40
O deputado estadual Eyder Brasil propôs Voto de Louvor que será concedido no dia 22 de outubro, na Assembleia Legislativa de Rondônia, a aproximadamente 400 jornalistas e servidores da imprensa rondoniense.
A homenagem reconhece a atuação desses profissionais que apuram, interpretam e divulgam informações fundamentais para a sociedade e para o desenvolvimento do Estado. Na justificativa, o parlamentar destaca que a imprensa exerce papel estratégico no controle social e na transparência pública, enfrentando pressões, riscos e desafios para manter o compromisso com a verdade.
“Reconhecer quem informa com responsabilidade é fortalecer o diálogo com a população e valorizar quem dedica a vida ao jornalismo em Rondônia”, afirma o deputado Eyder Brasil.
Os nomes dos homenageados foram indicados pelos coordenadores dos órgãos públicos e veículos de comunicação. A cerimônia será aberta a toda a categoria e deve reunir autoridades, comunicadores e representantes de instituições ligadas à imprensa.
