Deputado Cirone Deiró destina veículo adaptado para cadeirantes à Educação de Cacoal

Publicada em 24/10/2025 às 10h52
A Superintendência Regional de Educação de Cacoal recebeu, nesta quarta-feira (22), um veículo tipo van, equipado com rampa de acesso e sete lugares, destinado ao transporte de alunos cadeirantes da rede pública estadual de ensino. A entrega do carro foi realizada na Escola Josino Brito, com a presença do superintendente Severino Bertino Neto, do deputado estadual Cirone Deiró, do secretário regional do Governo de Rondônia, José Moura, do vereador Zivan Almeida, além de representantes de outras entidades do município, profissionais da Educação e alunos.
De acordo com Bertino Neto, a entrega do veículo é fruto de parceria entre o Ministério Público do Estado de Rondônia e a Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Segundo Bertino, o apoio de Cirone Deiró foi fundamental para que a van fosse destinada ao município de Cacoal. “O deputado Cirone é um parlamentar que apoia e viabiliza políticas públicas que realmente fazem a diferença”, disse.
Na opinião de Bertino, o veículo entregue à comunidade escolar, representa não só mobilidade, mas também cuidado com cada aluno, especialmente aqueles que enfrentam desafios diários para exercer seu direito de aprender. “Com esse veículo, garantimos que mais estudantes possam chegar à escola com segurança, conforto e autonomia”, afirmou.
A estudante Maria Eduarda de Oliveira Gomes, representante do Grêmio Estudantil da Escola Josino Brito, agradeceu os investimentos realizados na instituição pelo Governo do Estado, principalmente em lousas digitais e laboratórios. Ela também solicitou o apoio dos deputados estaduais que representam o município, no sentido de viabilizar a conclusão da reforma do prédio e de garantir o retorno de um ônibus da escola, cedido à Prefeitura.
Cirone Deiró relacionou as principais ações realizadas pelo Governo do Estado, em favor da área da educação e disse que continua à disposição para buscar os investimentos necessários, inclusive em favor das pessoas com deficiência. Quanto às reivindicações feitas pelo Grêmio Estudantil, o deputado fez o compromisso de buscar uma solução para o caso.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!