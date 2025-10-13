Deputado Cássio Gois destaca importância da advocacia e da justiça em sessão solene da ALE-RO em Cacoal

Publicada em 13/10/2025 às 09h15
A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) realizou, na quinta-feira (9), uma sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado e da Justiça, comemorado em 11 de agosto. O evento aconteceu no auditório da OAB Subseção de Cacoal e foi proposto pelos deputados Cássio Gois e Cirone Deiró, com o apoio do presidente da ALE-RO, deputado Alex Redano.
A solenidade homenageou profissionais e autoridades que dedicam suas vidas à defesa dos direitos e à construção de uma Rondônia mais justa.
Durante a cerimônia, foram entregues honrarias a cerca de 80 advogados vinculados à OAB Cacoal, além de autoridades e personalidades que contribuem para o fortalecimento da advocacia e a promoção da justiça no município.
De acordo com o presidente da OAB Cacoal, Miguel Barros, neste ano a homenagem foi ampliada para reconhecer não apenas ex-presidentes e ex-dirigentes da instituição, mas também advogados pioneiros, vereadores e empresários que apoiam a advocacia local.
“Nosso objetivo é valorizar quem tem feito a diferença para a advocacia e para o sistema de justiça. Pessoas que dedicaram tempo, trabalho e apoio a esta causa. Cada contribuição tem o seu valor, e esta noite é para reconhecer isso”, destacou Miguel Barros.
Entre os homenageados estavam vereadores de Cacoal e Ministro Andreazza, além de representantes da iniciativa privada que fortalecem a advocacia. A iniciativa busca reconhecer o papel essencial de profissionais que promovem a justiça, a cidadania e o Estado de Direito em Rondônia.
O deputado Cássio Gois, que intermediou o pedido de reconhecimento junto à OAB, ressaltou que a homenagem reflete o compromisso da Assembleia Legislativa com todos que contribuem para o desenvolvimento social.
“O trabalho dos advogados, das instituições e também das empresas que apoiam a justiça merece ser valorizado. Essa sessão solene é um momento de gratidão e reconhecimento a todos que fazem a diferença na nossa sociedade e ajudam a construir uma Rondônia mais justa”, afirmou o parlamentar.
A Sessão solene também prestou homenagem ao prefeito de Cacoal, Adailton Furia, ao vice-prefeito Tony Pablo e à primeira-dama e secretária municipal de Cultura, Juliane Furia, em reconhecimento ao apoio do Executivo Municipal às ações em prol da justiça e da valorização da advocacia.
Em seu pronunciamento, o prefeito Adailton Furia agradeceu à Assembleia Legislativa pela homenagem e reforçou o compromisso do município com o fortalecimento da justiça social.
“Agradeço aos deputados Cássio Gois e Cirone Deiró e à Assembleia Legislativa por essa parceria que tem trazido tantos resultados para Cacoal. Reafirmo que todos os advogados e advogadas podem contar com o apoio do município e do nosso Executivo, que trabalha diariamente por uma sociedade mais justa e igualitária”, destacou o prefeito.
A sessão solene contou com a presença de juízes, promotores, advogados, vereadores, prefeitos e demais autoridades dos municípios de Cacoal e Ministro Andreazza, reafirmando a importância da advocacia e do trabalho coletivo em prol da justiça.
