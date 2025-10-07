Deputado Alex Redano solicita ao DER manutenção urgente da ponte sobre o Rio Jaci em Campo Novo

Publicada em 07/10/2025 às 08h30
O parlamentar reafirmou seu compromisso em acompanhar o andamento das providências junto ao órgão competente (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao Poder Executivo, com cópia ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando manutenção, reforma e instalação de guarda-corpo na ponte localizada na BR-421, sobre o Rio Jaci, no município de Campo Novo de Rondônia.
A iniciativa tem como objetivo garantir a segurança dos usuários que trafegam diariamente pela via, uma vez que a estrutura apresenta sinais de desgaste e deterioração, comprometendo sua durabilidade e aumentando o risco de acidentes.
De acordo com o parlamentar, a falta de manutenção e o mau estado de conservação do guarda-corpo representam perigo para pedestres, ciclistas e motoristas, especialmente em períodos de maior fluxo ou de chuvas intensas, quando as condições de trafegabilidade se tornam mais críticas.
“Trata-se de uma demanda importante para a população de Campo Novo e região, que depende dessa ponte para o deslocamento diário e o escoamento da produção. Solicitamos que o DER realize, com a máxima urgência, os serviços necessários para assegurar a integridade da estrutura e a segurança de todos os usuários”, destacou o deputado Alex Redano.
