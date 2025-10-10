Deputado Alan Queiroz propõe instalação de totens de monitoramento eletrônico para reforçar segurança pública de Porto Velho

Publicada em 10/10/2025 às 08h50
Com o objetivo de fortalecer as ações de segurança pública e oferecer mais tranquilidade à população, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) apresentou uma indicação ao Governo de Rondônia, extensa à Casa Civil, à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) e à Polícia Militar (PMRO), solicitando a instalação de totens de monitoramento eletrônico do Sistema Interativo de Segurança por Videomonitoramento em pontos estratégicos da capital. O trabalho deve ser realizado em parceria técnica com a Prefeitura Municipal de Porto Velho.
A proposta prevê a implantação dos totens nos cruzamentos da Avenida Carlos Gomes com a Avenida João Goulart, Avenida Carlos Gomes com a Avenida Rafael Vaz e Silva, calçada da esquina da Avenida Carlos Gomes com a Avenida Guanabara e calçada da esquina da Avenida Carlos Gomes com a Rua Elias Gorayeb, pontos de intenso fluxo de veículos e pedestres em Porto Velho.
A iniciativa tem como finalidade ampliar a vigilância preventiva, oferecendo suporte às forças de segurança na identificação de situações suspeitas e na resolução de ocorrências em tempo real. Além de contribuir para a redução de crimes e atos de vandalismo, a medida também busca proporcionar mais tranquilidade à população e fortalecer a sensação de segurança nas áreas urbanas.
De acordo com o parlamentar, a iniciativa busca integrar tecnologia e eficiência na gestão da segurança pública, aproximando o estado da população. “A presença dos totens de monitoramento inibe ações criminosas e contribui para uma resposta mais rápida das autoridades em situações de emergência. Essa é uma medida que traz mais segurança para quem vive, trabalha e transita por Porto Velho”, destacou.
A indicação é uma prova de que o deputado Alan Queiroz atua por políticas públicas que valorizem a segurança, o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos rondonienses, especialmente nas áreas urbanas com maior fluxo de pessoas e vulnerabilidade social.
