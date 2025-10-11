Deputada Sílvia Cristina reúne mulheres que venceram o câncer no Podcast A Vida em Rosa

Publicada em 11/10/2025 às 09h15
Em mais uma ação do Outubro Rosa, com a finalidade de levar informação sobre a importância da prevenção ao câncer, da diferença que faz o diagnóstico precoce para o tratamento da doença, a deputada federal Sílvia Cristina conduziu em suas redes sociais o Podcast A Vida é Rosa.
Como convidadas, quatro mulheres que tiveram câncer de mama e fizeram o tratamento e venceram a doença. Elas, junto com a deputada Sílvia, estão na Exposição Histórias que Transformam Dor em Esperança, com fotografias que mostram as marcas físicas do tratamento. O profissional de fotografia, Rodrigo Roberto, que fez os ensaios, também participou do Podcast.
“A nossa intenção foi de reunir as histórias, num bate-papo informal, onde as mulheres contaram, do jeito, como foram os sintomas da doença, como foi receber o diagnóstico, o tratamento e como elas estão hoje, após superar o câncer de mama. Acredito que esses relatos têm um poder enorme de inspirar e de estimular que outras mulheres também se cuidem e façam os exames preventivos regularmente”, disse a deputada.
Maristela Sperandio, Daniele dos Anjos, Denise de Barros e Maria Dias contaram suas experiências de vida e mostraram que a fé em Deus, o apoio da família e a busca pelo tratamento, são pilares fundamentais no processo de cura.
Rodrigo Roberto disse que esse trabalho de fotografar mulheres com marcas do tratamento do câncer de mama, foi sua maior experiência profissional, destacando a força e a resiliência de cada uma.
Neste mês de outubro, Silvia Cristina participa de uma série de atividades alusivas ao Outubro Rosa, como palestras, entrevistas e outras ações, como forma de chamar a atenção para a necessidade de conscientização acerca da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, que é o que mais mata mulheres no Brasil e no mundo.
O podcast está disponível no canal do YouTube da deputada, no endereço https://www.youtube.com/@
Comentários
Seja o primeiro a comentar!