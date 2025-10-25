Deputada Silvia Cristina faz a abertura da 1ª Copa Champions Club de Karatê Interestilos

Publicada em 25/10/2025 às 10h51
Madrinha do karatê em Rondônia, em reconhecimento ao seu apoio à modalidade, a deputada federal Sílvia Cristina fez a abertura da 1ª Copa Champions Club de Karatê Interestilos, realizada no ginásio Jorge Teixeira, em Vilhena, neste sábado (25) e domingo (26). Organizado pela Associação Champions Club, filiada à Federação Estadual de Karatê Interestilos de Rondônia (Fekir), o evento é também a 3ª fase do Campeonato Estadual FEKIR, reunindo os melhores atletas do estado.
“Foi um privilégio estar na abertura de um torneio que bateu recorde de inscritos, com mais de mil inscrições. Isso mostra a força do karatê e o comprometimento dos sensei com seus atletas e com o esporte, que sempre conta com o nosso apoio para competições e para o desenvolvimento da modalidade”, destacou a deputada.
Acompanhada do produtor rural Marcelo Lucas, ela foi recebida pelo presidente da Fekir, Jardel de Deus e os sensei Daniel, Cido, Flavio, Eduardo, Adriano, Priscila, Marcio e Silvio, que são responsáveis por academias em diversos municípios de Rondônia, levando inclusão e disciplina, através do esporte.
O evento somou 1.023 inscrições, sendo 853 individuais e 170 por equipe, sendo o maior número já alcançado em competições organizadas pela federação.
O evento é chancelado pela Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI) e pela World Union of Karate-Do Federations (WUKF), reunindo atletas de diversas cidades de Rondônia, com a finalidade de promover o intercâmbio esportivo, o fortalecimento da modalidade, valorização da disciplina, respeito e técnica entre praticantes de diferentes estilos.
