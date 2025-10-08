Deputada Gislaine Lebrinha destaca impactos positivo da obra da Linha 7 em Seringueiras

Publicada em 08/10/2025 às 08h30
A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) visitou a obra da Linha 7, em Seringueiras. O projeto, resultado de parceria entre o ex-deputado Lebrão, a vereadora Jéssica da Saúde e a presidente da Câmara Juliane Crestani, melhora o tráfego, facilita o transporte de moradores e fortalece a agricultura familiar no município.
A obra inclui pavimentação e melhorias na drenagem, beneficiando produtores rurais e motoristas. Gislaine Lebrinha destacou os impactos positivos para a população: “Essa obra atende a uma demanda antiga e facilita o transporte, além de impulsionar o desenvolvimento da agricultura local”, afirmou a parlamentar.
O investimento, apoiado pelo governo de Rondônia, reforça o compromisso do estado com a infraestrutura rural. A realização da recuperação da Linha 7 representa um marco no desenvolvimento de Seringueiras, garantindo melhor mobilidade urbana e rural, permitindo escoamento de produtos e acesso mais seguro para veículos de transporte coletivo e escolar.
