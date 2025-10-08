Delegação de Rondônia embarca para os Jogos Escolares Brasileiros 2025 em Minas Gerais

Publicada em 08/10/2025 às 11h43
O período de 5 a 28 de outubro marca a participação de estudantes da rede estadual de ensino nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) 2025, em Uberlândia (MG). O evento, organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) reúne jovens atletas de todo o país na faixa etária de 12 a 14 anos, em 17 modalidades esportivas. Os estudantes de Rondônia têm a participação garantida pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).
O governo do estado está custeando passagens terrestres e aéreas, hospedagem e alimentação em Porto Velho para os participantes oriundos do interior, além do pagamento de diárias a professores, técnicos e dirigentes da delegação. O investimento reforça o compromisso do governo com o incentivo ao esporte escolar e à formação integral dos estudantes.
As primeiras equipes de Rondônia nas modalidades natação, badminton e tênis de mesa, já embarcaram para Uberlândia. Na segunda-feira (7), partiram também os times de voleibol feminino, futsal feminino e masculino, além de outros representantes da natação. O estado conta com atletas em todas as 17 modalidades, sendo elas: atletismo, atletismo adaptado, basquetebol, futsal, ginástica rítmica, judô, karatê, vôlei de praia, xadrez, taekwondo, badminton, ciclismo, natação, handebol, voleibol, ginástica artística e tênis de mesa, além do wrestling (esporte de combate antigo focado em técnicas de agarramento, como arremessos, derrubadas, chaves e “pino – pressão das escápulas do oponente no tapete”). As competições ocorrem entre 27 de outubro e 8 de novembro, conforme o cronograma oficial da CBDE.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou a importância da presença dos estudantes no evento. “O governo do estado tem investido na educação e no esporte como caminhos de transformação social. Esses jovens são exemplos de dedicação e talento e representam com orgulho o nome de Rondônia nos Jogos Escolares Brasileiros”.
A participação nos jogos é uma experiência que contribui muito para o desenvolvimento físico, emocional e social dos estudantes rondonienses.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, destacou o apoio da pasta à delegação. “Cada estudante que viaja leva consigo o resultado de um trabalho coletivo de incentivo à prática esportiva nas escolas.”
O coordenador de Educação Física, Arte, Cultura e Esporte Escolar da Seduc, Alan Raniere enfatizou o empenho da equipe e o apoio do estado: “Estamos levando uma delegação preparada e comprometida. O investimento do governo de Rondônia garante que nossos estudantes possam competir em igualdade de condições, valorizando o esporte escolar e ampliando oportunidades para todos os participantes”.
JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS
Os Jogos Escolares Brasileiros teve abertura oficial nesta terça-feira (7) e seguem até o dia 28 de outubro, sendo uma das principais vitrines do esporte estudantil no país. A competição revela talentos e fortalece o espírito de união, superação e cidadania entre os jovens atletas de todas as regiões do Brasil.
