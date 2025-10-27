Definidos os finalistas da 5ª Copa de Futebol Society Embratel em Vilhena

Publicada em 27/10/2025 às 11h45
A 5ª Copa de Futebol Society Embratel, realizada em Vilhena, chega à sua fase decisiva após uma semana repleta de jogos acirrados.
Entre os dias 22 e 25 de outubro, as equipes disputaram as semifinais nas categorias 4.0, Aberto, Feminino e Sub-15.
Na quarta-feira (22), os confrontos entre Metal Embratel/Amigos do Romário e Rota Fênix, e entre Chapecoense e Fofão, terminaram empatados em 1 a 1. Já na sexta-feira (24), pelas semifinais da categoria 4.0, o Metal Ferro venceu o Fofão por 3 a 1 e garantiu vaga na grande final. No mesmo dia, pela categoria Aberto, o Bem Amigos superou o Largados por 3 a 2, enquanto o Corrêa venceu o C.A.V nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal.
No sábado (25), a equipe Rota Fênix derrotou a Chapecoense nos pênaltis por 3 a 2 e também avançou à final da categoria 4.0. No Feminino, o Realeza venceu o América I por 1 a 0, e o Reação F.F bateu o América/Truck Agro pelo mesmo placar.
As finais da competição acontecem no próximo sábado, 1º de novembro, no campo da Embratel, com a seguinte programação:
16h: (4.0) Metal Ferro x Rota Fênix
17h: (Feminino) Realeza x Reação
18h: (Aberto) Bem Amigos x Corrêa
19h: (Sub-15) Aroeirense x América
O evento tem atraído grande público e segue sendo um dos principais torneios de futebol amador de Vilhena, promovendo integração e valorizando o esporte local.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!