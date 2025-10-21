Definido classificados do Campeonato Rondoniense de Futebol Sub-15 e Sub-17

Publicada em 21/10/2025 às 08h41
Após mais um rodada neste fim de semana do Rondoniense Sub-15 e Sub-17 foram defindos os classficados para a segunda fase da competição, na categoria Sub15 no grupo A avançaram as equipes do Gazin Porto Velho e Sport Genus, no grupo B Guaporé e Rolim de Moura, o Tigre da zona da mata joga na quinta e precisa de apenas um empate pra ficar em primeiro lugar no grupo. No grupo C Vilhena e Espigão estão Classificados.
Já Rondoniense Sub-17 se classificaram no grupo A Brazuca e Sport Genus, no grupo B Ji-Paraná e San German, as equipes jogam na quinta feira pra definição do primeiro colocado do grupo. E no grupo C Vilhena e Espigão avaçaram.
Pra definir a primeira fase na próxima quinta feira acontecem dois jogos no Biancão, na categoria sub-15 jogam San German e Rolim de Moura a partir das 19h e logo após na categoria sub-17 entram em campo San German e Ji - Paraná.
