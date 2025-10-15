Publicada em 15/10/2025 às 14h23
A bola está rolando no ginásio Adão Lamota, em Ji-Paraná com as finais marcadas para esta quarta-feira (15), da modalidade de handebol dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR 2025). Os jogos realizados pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) vêm atraindo bom público e demonstrando o alto nível técnico das equipes que representam os diversos municípios do estado, em várias modalidade, como o handebol.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou a importância dos Jogos Intermunicipais para o fortalecimento do esporte e da juventude no estado. “O JIR é mais do que uma competição esportiva. É um movimento de união entre os municípios, de valorização dos nossos talentos e de incentivo a uma cultura de paz, saúde e superação.”
Segundo o coordenador da modalidade na Sejucel, Adriano Siqueira, o nível da competição está muito bom. “As equipes trouxeram atletas de alto rendimento. Hoje, o handebol é a quarta modalidade mais praticada no Brasil entre os esportes de quadra e olímpicos, o que é muito importante para nós. Rondônia tem muitos atletas com capacidade de nível nacional, e aqui não está sendo diferente. As equipes estão bem entrosadas e temos visto duelos mais equilibrados e interessantes para a modalidade,” destacou.
Time de Porto Velho está na final
A PROGRAMAÇÃO
Com três jogos pela manhã e cinco no período da tarde, as disputas começaram no dia (11) e finalizam-se nesta quarta-feira (15), com a realização das finais. “Neste momento estamos na fase de grupos, mas em dois dias entraremos na fase principal. A capacidade do ginásio vem sendo totalmente ocupada e os adeptos do esporte têm elogiado a organização”, pontuou o coordenador.
Entre os atletas que se destacam nas quadras está Emildo Alves, mais conhecido como Ênio, representante da equipe de Porto Velho, que falou sobre a expectativa na competição. “A expectativa, primeiramente, é que nosso time vença, claro. Mas o mais importante é que todos façam bons jogos, que ninguém se machuque e que o handebol seja cada vez mais difundido por todo o estado”, afirmou o atleta.
O secretário da Sejucel, Paulo Higo enfatizou o trabalho conjunto entre estado e municípios para que os jogos sejam realizados com excelência. “O esporte em Rondônia está sendo resgatado e fortalecido. O JIR é prova disso. A adesão das equipes, a qualidade das partidas e a presença do público mostram que estamos no caminho certo. E isso só é possível graças ao comprometimento das prefeituras, das federações esportivas e da equipe da Sejucel”.
A secretária adjunta da Sejucel, Letícia Batista, que também é esportista e tem acompanhado de perto a execução dos jogos, reforçou o impacto positivo que a competição gera nos atletas. “Eu sei, como atleta, o quanto uma competição bem organizada pode motivar e transformar vidas. Temos equipes comprometidas, estrutura adequada e uma energia incrível nas quadras”.
